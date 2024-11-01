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Hafsanur Sancaktutan: Kendimi çok şanslı hissediyorum

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#Hafsanur Sancaktutan#Kubilay Aka#Oyuncu
Hafsanur Sancaktutan: Kendimi çok şanslı hissediyorum
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2024 08:42

Hafsanur Sancaktutan, Maria Claire dergisinin yeni sayısına konuk oldu. Ünlü oyuncu, Kubilay Aka ile ilişkisi hakkında da konuştu: “Şimdi Kubilay’la çok güzel giden bir ilişkinin içerisindeyiz. Kendimi çok şanslı hissediyorum.”

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HAFSANUR Sancaktutan, Maria Claire dergisinin yeni sayısı için objektif karşısına geçti. 3 aydır kendisi gibi oyuncu olan Kubilay Aka ile aşk yaşayan Sancaktutan ilişkisi hakkında konuştu. Kubilay Aka ile uzun süredir birbirlerini tanıdıklarını söyleyen oyuncu arkadaşlıklarının kısa süre önce aşka dönüştüğünü açıkladı:

“İki buçuk yıldır hayatımda kimse yoktu. Şimdi Kubilay’la çok güzel giden bir ilişkinin içerisindeyiz. Kendimi çok şanslı hissediyorum. O da ben de çok yoğunuz. Yine de birbirimize özenli bir şekilde vakit ayırmaya çalışıyoruz.” Kubilay Aka’dan oyunculuk konusundan fikirler aldığını da belirten Sancaktutan “Kubilay ile oyunculuk konusunda çok derin ve yargılanmadığıma emin olduğum sohbetlerimiz oluyor. Bir oyuncu olarak benim göremediğim yerleri görüyor” diye konuştu.

Hafsanur Sancaktutan röportajında korkularından da bahsetti:

“Korkularım değişmeye başladı. Son zamanlarda itham edilmek, yanlış anlaşılmak ve kendimi açıklamak zorunda kalmaktan korkar oldum.”

 

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#Hafsanur Sancaktutan#Kubilay Aka#Oyuncu

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