Hafızalara kazınan filmde oynamıştı: Ünlü oyuncudan acı haber geldi

Haberin Devamı

71 yaşındaki O'Hara'nın bu ani ölümü sadece ailesini değil tüm sinema dünyasını yasa boğdu.

Los Angeles'ta hayata veda eden Catherine O'Hara'nın, ölümünden önce nefes almakta yaşadığı güçlükler nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Yetkililerin verdiği bilgiye göre o sırada oyuncunun durumu da kritikti.

Fakat oyuncu hastaneye ulaştıktan kısa bir süre sonra son nefesini verdi.

Catherine O'Hara, son olarak geçtiğimiz eylül ayında yapılan Emmy töreninde kırmızı halıya çıkmıştı.

Oyuncu, 30 yıldan daha uzun bir zamandır Bo Welch ile evliydi. Çiftin 32 yaşında Matthew ve 29 yaşında Luke adında iki tane oğlu bulunuyor.

Haberin Devamı

Catherine O'Hara, bu ayın başında yapılan Altın Küre Ödül töreninde de The Studio ile aday olmasına rağmen geceye katılmamıştı.

O'Hara'nın acı haberinin duyulmasından sonra hafızalara kazındığı Evde Tek Başına filminde birlikte oynadığı Macaulay Culkin, bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

Filmde annesini canlandıran O'Hara'ya "Anne... Daha zamanımız olduğunu düşünmüştüm. Daha fazlasını isterdim, Senin yanında bir sandalyede oturmak isterdim. Ama söylemek istediğim daha çok şey var. Seni seviyorum. Sonra görüşürüz" diye yazdı.

Catherine O'Hara, Evde Tek Başına serisinin yanı sıra Schitt's Creek adlı yapımda oynadı. Bunun yanı sırna Bes in Show, A Mighty Wind, Bettlejuice (Beter Böcek) de oyuncunun rol aldığı filmlerden bazıları.

O'Hara son olarak The Studio adlı yapımda kamera karşısına geçti.

Evde Tek Başına serisinde Catherine O'Hara ile oynayan Macaulay Culkin, ölümünün ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında oyuncuya "Anne" diye seslendi.