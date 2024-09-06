Hadise ve Kerem Bürsin'in gondol sefası

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Bürsin, uçağa binmeden önce İstanbul Havaalanı’nda Hadise’ye küçük bir şaka yaptı. Havaalanı içinde buggy’ye binen Hadise’ye araçtan ineceği sırada arkadan yaklaşan oyuncu, ünlü şarkıcıya aniden “Hadise Hanım, Hadise Hanım” diye seslendi. Bürsin, önce korkan, ardından kendisine sarılan Hadise’nin görüntülerini “Onu korkuttuğumda çok seviyorum” notu eşliğinde Instagram’da paylaştı.