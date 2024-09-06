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Hadise ve Kerem Bürsin'in gondol sefası

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#Hadise#Kerem Bürsin#Venedik
Hadise ve Kerem Bürsinin gondol sefası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2024 08:50

BİR dönem sevgili oldukları iddiasıyla gündeme gelen şarkıcı Hadise ve oyuncu Kerem Bürsin, bir premium otomobil üreticisinin davetiyle, bu yıl 81’incisi düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali’ne katılmak üzere İtalya’ya gitti.

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Bürsin, uçağa binmeden önce İstanbul Havaalanı’nda Hadise’ye küçük bir şaka yaptı. Havaalanı içinde buggy’ye binen Hadise’ye araçtan ineceği sırada arkadan yaklaşan oyuncu, ünlü şarkıcıya aniden “Hadise Hanım, Hadise Hanım” diye seslendi. Bürsin, önce korkan, ardından kendisine sarılan Hadise’nin görüntülerini “Onu korkuttuğumda çok seviyorum” notu eşliğinde Instagram’da paylaştı.

Hadise ve Kerem Bürsinin gondol sefası


Hadise de uçaktan inerken valizini taşıyan Kerem Bürsin’in videosunu İngilizce “Dünyanın en iyi bagaj taşıyıcısı” notuyla yayınladı.

Venedik’teki ilk akşamlarında birlikte yemek yiyen iki ünlü isim, ertesi gün de ekipleriyle beraber gondola binerek şehir turuna çıktı.

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#Hadise#Kerem Bürsin#Venedik

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