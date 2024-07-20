Hadise: Sayenizde hayallerim gerçek oldu

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Hadise önceki akşam Bayhan Müzik organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesindeydi. Hadise konserin açılışında giydiği kırmızı kıyafeti ve performansı ile unutulmaz bir açılışa imza attı. Hadise; “Harbiye için başka bir heyecanlanıyorum. Bu gece de buradayız, yarın gece de. Bu iki geceyi de sold out yapan sevgili seyircilerime binlerce kez teşekkür ediyorum. Seyircim, ekibimin bir parçasıdır. Sayenizde hayallerim gerçek oluyor” dedi.

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Hadise, kıyafeti ile ilgili de şunları söyledi: “Hepinizin kafasından geçen soruyu söylüyorum; ‘Hadise bu havada bu kostümün içinde nasıl dayanıyor?’ Yanıyorum, yanıyorum! ‘Dekolte giymesinler’ diyorlar. Fakat şu an bu tulumla da gayet seksiyim. Demek ki konu kafada bitiyor.” Şarkıcı, 2 saat sahnede kalarak sevilen şarkılarını 16 dansçısı ile seslendirdi.

EVDE BİR ARAYA GELMİYORUZ

Yasemin Sakallıoğlu ve eşi Burak Yırtar da konserdeydi. Yırtar, “Yasemin hanım evde nasıl birisidir?” sorusuna gülerek şu cevabı verdi: “Biz evde aslında çok fazla bir araya gelmemeye çalışıyoruz. Aynı zamanda beraber çalıştığımız için... Özel alana ihtiyaç duyuyoruz. Bunu da birbirimize sağlıyoruz.”

TATİL PROGRAMI YAPIYORUZ

Ece Gürsel, “Hadise bu sektördeki en özel isimlerden birisi. Onu sahnede izlemek çok keyifli. Onunla hep tatil programları yaparız. Gidemiyoruz çünkü ya o ya da ben yoğun oluyoruz. Elbet bir gün uzaklara bir yerlere gitmek istiyoruz. Onunla anın tadını çıkarıyoruz” dedi.