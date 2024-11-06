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Hadise saçları için Belçika’ya uçuyor!

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#Hadise#Belçika#Saç
Hadise saçları için Belçika’ya uçuyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2024 14:44

Hadise, ‘Esas Oğlan’ dizisindeki rol arkadaşı Seda Bakan ile bir magazin dergisinin YouTube kanalına konuk oldu.

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Tuhaf alışkanlıklarından bahseden ünlü şarkıcının saç itirafı sosyal medyada gündem oldu.

Bir günlüğüne Belçika’ya gidip gelen Hadise “Ben saçımı boyatmak için Belçika’ya uçuyorum. Çünkü 17 yaşımdan beri benim saçlarımı boyayan en yakın arkadaşım Sevda. O boyuyor saçları. Onun dışında kimseye boyatmıyorum. Sarı saç zor, dizi setinde 7 hafta boyunca Sevda’nın önerdiği maskeleri yaptım. O hem çok yakın dostum hem de onun için dünyanın öbür ucuna uçarım saçımı boyatmak için yemin ediyorum” diye konuştu.

Hadise saçları için Belçika’ya uçuyor

Hadise ilk buluşmada kendisine jest olsun diye şarkısının çalınmasından hoşlanmadığını da dile getirdi: “İlk buluşmada arabada ya da bir ortamda benim şarkımın çalınmasına katlanamıyorum, ‘cringe’ buluyorum. Ben bundan etkilenecek kadın mıyım?”

 

 

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#Hadise#Belçika#Saç

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