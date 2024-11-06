Hadise saçları için Belçika’ya uçuyor!

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Tuhaf alışkanlıklarından bahseden ünlü şarkıcının saç itirafı sosyal medyada gündem oldu.

Bir günlüğüne Belçika’ya gidip gelen Hadise “Ben saçımı boyatmak için Belçika’ya uçuyorum. Çünkü 17 yaşımdan beri benim saçlarımı boyayan en yakın arkadaşım Sevda. O boyuyor saçları. Onun dışında kimseye boyatmıyorum. Sarı saç zor, dizi setinde 7 hafta boyunca Sevda’nın önerdiği maskeleri yaptım. O hem çok yakın dostum hem de onun için dünyanın öbür ucuna uçarım saçımı boyatmak için yemin ediyorum” diye konuştu.

Hadise ilk buluşmada kendisine jest olsun diye şarkısının çalınmasından hoşlanmadığını da dile getirdi: “İlk buluşmada arabada ya da bir ortamda benim şarkımın çalınmasına katlanamıyorum, ‘cringe’ buluyorum. Ben bundan etkilenecek kadın mıyım?”