Hadise: Kendine güvenen gelsin

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POP müziğin ünlü ismi Hadise, Kaan Ölker’in Fizy platformunda yayınlanan “Popcast” adlı programına konuk oldu. Müzik kariyeri ve özel hayatıyla ilgili soruları yanıtlayan ünlü şarkıcı, uzun süredir yalnız olduğunu söyledi:

“Aşk bu hayatta yaşayabileceğimiz en güzel duygulardan bir tanesi. Ama uzun zamandır öyle bir heyecan yok hayatımda. Uzun zamandır yalnızım.”



BİR KİŞİYLE ÖMÜR BOYU MUTLULUK OLAMAZ



2022 yılında evlendiği iş insanı Mehmet Dinçerler ile evliliği 4.5 ay süren Hadise, dikkat çekici bir açıklama yaptı:

“Bir şeylerin bitebileceğine inanıyorum. Benim gibi deli, kreatif kafaya sahip bir kadın için sonsuza dek bir kişiyle ömür boyu mutluluk olamaz. ‘Tekrar evlenir misin?’ diye sorarsan, evet. ‘Tekrar boşanır mısın?’ diye sorarsan, evet.”

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Kadın-erkek ilişkilerinde ekonomik duruma ilişkin fikri de sorulan Hadise, geçmişte sevgilileriyle çıktığı bazı tatillerin parasını ödediğini dile getirerek şöyle konuştu: “İlişkilerimde ödediğim tatiller olmuştur. Erkek dürüst olacak, ‘Benim durumum yok şu an, yarı yarıya yapalım’ dese ne güzel! Ama erkeğin maddi gücü önemli. ‘Neyine güvenip bana yaklaşıyorsun?’ diye sorarım ben. ‘Kendine güvenen şöyle gelsin’ diye bir paylaşım da yapmıştım. Bu kadını her şeyiyle taşıyabileceksen gel.”

‘Ahlaksızlık’ yorumları beni rahatsız ediyor

Hadise, “Sahne şovunla ilgili yorumlar hakkında ne düşünüyorsun?” sorusuna “Sahne şovumla ilgili eleştirileri dinlemiyorum. Çünkü yorum yapan kişileri görüyorum ve ‘Siz bir susun’ diyorum. ‘Gel de yap bu şovu’ diyorum” yanıtını verdi.

Şarkıcı, kadın sanatçıların iddialı sahne kıyafetlerine yönelik eleştiriler ve dekolte polemikleriyle ilgili de konuştu:

“Ahlaksızlık olarak yorumlanması beni çok rahatsız ediyor. Bu ülke, laik bir ülke. İnsan hakları, kadın hakları diye bir şey var. Herkes istediğini giysin. Herkes birbirine saygı duymak zorunda. Niye bu kadar eleştiriyoruz insanları? TikTok’ta, televizyon programlarında, Instagram’da neler var, neler görüyoruz. Bizi yargılamadan önce oralara bir bakın lütfen.”