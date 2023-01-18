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Hadise, Hafsanur Sancaktutan’a destek verdi... Bircan Bali'den tepki gecikmedi

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#Hadise#Bircan Bali#Hafsanur Sancaktutan
Hadise, Hafsanur Sancaktutan’a destek verdi... Bircan Baliden tepki gecikmedi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2023 08:18

Hadise, intihar iddiasıyla gündeme gelen Hafsanur Sancaktutan’a destek verdi. İddiayı ortaya atan Bircan Bali, Hadise’ye sert tepki gösterdi.

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Hadise, Hafsanur Sancaktutan’a destek mesajı yayınladı: “Bu sefer hedeflerinde gencecik bir kadın var. Yine aynı tavırlar, aynı tehditler, aynı hadsizliklerle bir kadını defalarca kez açıklama yapmak zorunda bırakıyorlar. Umarım bu konuda en yetkili birim olan RTÜK gerekeni yapar.”

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Bircan Bali’den ünlü şarkıcıya sert bir karşılık geldi: “Ya Hadise sen de bir sus ya. Senlik bir şey yok. Her olaydan kendine pay çıkarmayı da kes. Enteresan ilişkini daha yeni sindiriyoruz. Sen yoksun şu an gündemde, ilerleyebilirsin. Şampiyona şeker.”

Hadise, Hafsanur Sancaktutan’a destek verdi... Bircan Baliden tepki gecikmedi

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