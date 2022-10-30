Hadise boşandı şahlandı

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Mehmet Dinçerler ile 4 aylık evliliğini noktalayan Hadise’nin boşanma sonrası işleri açıldı! Bir kozmetik markasının yüzü olan ve yeni reklam filminden bazı kareleri geçenlerde sosyal medyada paylaşan Hadise’nin firmayla 10 milyon liraya anlaşma imzaladığını öğrendim.



Farklı sektörlerdeki firmaların da yakın markaja aldığı ünlü şarkıcıya şu sıralar çok sayıda teklif geliyormuş.

Serum takviyesi

Yoğun konser maratonuna hız kesmeden devam eden Hande Yener, bağışıklık sistemini güçlendirmek için harekete geçti. Ünlü popçu, Nişantaşı’ndaki bir klinikte ozon terapisi yaptırdı. Yener’e glutatyon serum takviyesi de yapıldı.

