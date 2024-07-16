Hadi Hayırlısı Istakoz'un Haritası oyuncuları ve konusu: Hadi Hayırlısı Istakoz'un Haritası nerede çekildi?

Haberin Devamı

Hadi Hayırlısı Istakoz'un Haritası oyuncuları ve konusu izleyici tarafından merak ediliyor. Filmin yapımcılığını Davut BEKRİ üstlenirken, senaryosu ise Davut BEKRİ, Cengiz KÜÇÜKAYVAZ'a ait. Film 14 Nisan 2023 tarihinde vizyonda girmişti. İşte, Hadi Hayırlısı Istakoz'un Haritası oyuncuları ve konusu

Hadi Hayırlısı Istakoz'un Haritası konusu nedir?

Filmde azılı bir mafya lideri olan Istakoz Necmi’ye ait bir define haritasının, yine kendisi gibi azılı bir mafya lideri olan Yengeç Nuri tarafından çalınmasıyla başlıyor. Istakoz’un artık tek amacı haritayı geri almaktır. Yengeç Nuri, efsun duası yaptırıp muska yazdırmak için bir hoca tutar. Hoca muska yazmak için Yengeç Nuri’nin malikanesine geldiğinde, Istakoz eve baskın yapar. Yengeç elindeki haritayı hocaya verip saklamasını ister. Çatışmadan tesadüf eseri sağ kurtulan hoca haritayla baş başa kalır. Ve büyük macera başlar...

Haberin Devamı

Hadi Hayırlısı Istakoz'un Haritası oyuncuları kimler?

Başrolünde "Rıfkı" Karakteriyle Cengiz KÜÇÜKAYVAZ yer alırken "Istakoz" karakterine Turgay TANÜLKÜ, "Yengeç Nuri" karakterine Bülent ÇOLAK, "Hoca" karakterine ise Hakan BİLGİN hayat verecek. Filmin hem yapımcısı hem de hikayenin yaratıcısı Davut BEKRİ de "Raşit" karakteriyle rol alıyor. Ayrıca sevilen oyuncu Sebahat ADALAR "Hatice Hanım", Kirkor DİNÇKAYIKÇI "Papaz", Başarılı dansçı ve oyuncu Serap ÇETİNTÜRK ise "Aslı" Karakteriyle oyuncu kadrosunda yer alıyor.