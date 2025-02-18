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Hacıoğlu gitti Kurtuluş geldi

Güncelleme Tarihi:

#Yılmaz Güney#Çirkin Kral#Mehmet Kurtuluş
Hacıoğlu gitti Kurtuluş geldi
Cansu Topçu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2025 12:40

Çekimleri önümüzdeki sonbaharda başlayacak olan ‘Çirkin Kral’ filminde Yılmaz Güney’i canlandıracak yeni isim belli oldu. Takvimine uymadığı için filmden bir süre önce ayrılan İsmail Hacıoğlu yerine Mehmet Kurtuluş geldi.

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Yılmaz Güney’in hayatının anlatılacağı ‘Çirkin Kral’ ismiyle vizyona girecek olan filmin yeni oyuncusu belli oldu. Güney’in eşi Fatoş Güney’in kaleme aldığı “Camları Kırın Kuşlar Kurtulsun” kitabından yola çıkılarak yazılan filmin başrolünü İsmail Hacıoğlu’nun oynayacağı gündeme gelmişti.

Hatta yapımın provalarından da fotoğraflar ilk kez Hürriyet’te yayınlanmıştı. Filmin çekim tarihi değişip sete çıkışın sonbahara planlanmasının ardından İsmail Hacıoğlu, çok beğendiği bir dizi teklifini geri çevirmedi.

Hacıoğlu gitti Kurtuluş geldi

Oyuncu, “Çirkin Kral”dan ayrılmaya karar verdi. Bunun üzerine Yılmaz Güney’i kimin canlandıracağı merak konusu oldu. Son olarak ise Mehmet Kurtuluş’un usta sanatçı Yılmaz Güney’e hayat vereceği öğrenildi. Kurtuluş, filmde Deniz Barut ile başrolü paylaşacak.

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Hacıoğlu gitti Kurtuluş geldi

İLK KEZ BERLİN’DE GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Film, 75. Berlin Uluslararası Film Festivali’ndeki EFM European Film Market kısmında da dünya pazarına tanıtıldı. “Ugly King” ismiyle ilk defa görücüye çıkan yapım, şimdiden büyük ilgi gördü. 50’den fazla ülke ise projenin ön alımlarını tamamladı.

Hacıoğlu gitti Kurtuluş geldi

BİR BAŞYAPIT GELİYOR

MIdwood Pictures Film Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet San, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Bir başyapıt geliyor ve uzun süren çalışmaları hep iç bünyemizde tutarak sürdürdük. Sürecin böyle olması gerektiğine inanıyorum. Mart ayı başında ilk defa resmi açıklamamızı yapıp basın buluşmasını gerçekleştireceğiz. Her türlü bilgiyi de orada paylaşacağız. O tarihten sonra tüm detayları konuşacağız.”

 

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#Yılmaz Güney#Çirkin Kral#Mehmet Kurtuluş

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