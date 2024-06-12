Hacı Sabancı’ya babalık davası

Haberin Devamı

İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan davaya göre Fatma D. ile Hacı Sabancı 14 yıl önce sosyal medyada tanıştı. Çift, Los Angeles’ta bir otelde arkadaşlarıyla tatil yaptı.

Tatilin ardından 2015’e kadar görüşmeyen Sabancı ile Fatma D. ara ara otelde buluşuyordu. Çiftin arası 2019’da bozulunca Fatma D. başka bir kişiyle evlendi. Ancak bu evliliği uzun sürmedi.

Dilekçedeki iddialara göre Fatma D. eşinden boşanmak için Hacı Sabancı’dan avukat bulması için yardım istedi. Eşi ile ayrı yaşayan Fatma D.’ye mesaj atan Sabancı, evine davet etti ve o gece çift birliktelik yaşadı. Evliliği devam ederken hamile kalan Fatma D. 2 Şubat 2021’de ‘Uzay’ isminde bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Dilekçede, Sabancı’nın çocuğun kendisinden olduğunu öğrenmesinin ardından tarafların arası bozulduğu ifade edildi.

Haberin Devamı

Dilekçede “Hacı Sabancı ile çocuk arasında soy bağının DNA incelemesi yoluyla tespitine karar verilmesini istiyoruz ve nüfusa kaydının yapılmasını talep ediyoruz” denildi.

HEPSİ İFTİRA

Hacı Sabancı hakkında çıkan iddiaları yalanladı. Ünlü iş insanı “Fatma D.’yi tanıyor musunuz, babalık iddiaları için ne diyeceksiniz” sorusuna “Asılsız iddialar, hepsi iftira. Gerçekten cevap vermek istemiyorum” diye yanıt verdi.

Sabancı’nın avukatı Yunus Egemenoğlu ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Müvekkilimin mutlu aile birliğine ve şahsına yönelik bu iftiralara karşı her türlü yasal yollara başvuracak ve sürecin takipçisi olacağız.”