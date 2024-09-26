Hacı Sabancı'dan DNA açıklaması: Böyle bir karar yok!

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Arzu-Ömer Sabancı çiftinin oğlu Hacı Sabancı 10 Ekim 2022’de Nazlı Kayı ile nikah masasına oturdu. Çift Çırağan Sarayı’nda düzenlenen görkemli bir düğünle evlendi.

HACI SABANCI’YA BABALIK DAVASI

Düğünden kısa bir süre sonra Hacı Sabancı 'babalık davası' haberleriyle gündeme geldi.

2010 yılında Facebook üzerinden Hacı Sabancı’yla tanışan F.D. isimli kadın, 2 Şubat 2021'de dünyaya gelen çocuğu Uzay'ın işadamından olduğunu iddia ederek dava açacağını söyledi.

Hacı Sabancı ise bu iddiaları yalanladı ve yasal hakkını kullanacağını açıkladı.

Hacı Sabancı bugün bir kez daha DNA haberleriyle gündeme geldi.

BÖYLE BİR KARAR YOK

Sosyal medya hesabından avukatı aracılığıyla açıklama yapan Sabancı, iddiaları kesin bir dille yalanladı;

"Değerli Kamuoyu, Müvekkilim Hacı Sabancı için DNA testi yapıldığı gibi ileri sürülen iddialar doğru olmayıp, mahkemenin bu DNA testi yapılması yönünde tesis ettiği bir kararı dahi yoktur. Mahkemenin bu yönde bir kararı dahi yok iken Kamuyu aldatmaya yönelik, müvekkil ve ailesini hedef alan bu tür gerçeğe aykırı haberler kamu vicdanını da incittiği, Bu tür gerçeğe aykırı iddiaların haber değeri olmadığı, haber kriteri dahi taşımadığı açıktır. Hukuki ve cezai açıdan konunun yakından takipçisi olacağız. Saygılarımızla, Av. Yunus Egemenoğlu"