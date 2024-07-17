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Hachiko: Bir Köpeğin Hikayesi filmi TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. 2009 yılında vizyona giren filmin yönetmen koltuğunda Lasse Hallström oturuyor. Gerçek olaylarda uyarlanan yapımın senaristliğini ise Kaneto Shindô ve Stephen P. Lindsey üstleniyor. Peki Hachiko: Bir Köpeğin Hikayesi filmi gerçek mi? Hachiko: Bir Köpeğin Hikayesi filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

HACHİKO: BİR KÖPEĞİN HİKAYESİ FİLMİ GERÇEK Mİ?

Hachiko Bir Köpeğin Hikayesi, bir profesör ile bir köpek arasındaki müthiş dostluğu konu ediniyor. Hachiko Bir Köpeğin Hikayesi filminde, Japonya’da meydana gelen gerçek bir hayat hikayesi anlatılıyor. 1987 yılında Hachiko Monogatari isimli Japon filmine konu olan gerçek olaylar bu defa Stephen P. Lindsay tarafından senaryolaştırılmıştır.

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HACHİKO: BİR KÖPEĞİN HİKAYESİ KONUSU

Hachiko Bir Köpeğin Hikayesi, Richard Gere’in canlandırdığı profesör Parker Wilson’ın, tren istasyonunda bulduğu Japon kökenli meşhur Akita inu cinsi köpeği evine almasıyla başlar. İlk önce eşinin sert tepkileriyle karşılaşan profesörün köpekle aralarındaki bağ gün geçtikçe daha da kuvvetlenir. Kısa zamanda tüm aileye kendini sevdiren Hachi, Wilson ailesinin köpeği olur. Profesörü işe giderken her gün tren istasyonuna kadar yolcu eder ve döneceği saatte her zaman yerinde olup onu bekleyen bir yol arkadaşı olur.

HACHİKO: BİR KÖPEĞİN HİKAYESİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Richard Gere

Sarah Roemer

Joan Allen

Jason Alexander

Erick Avari