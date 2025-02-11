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Haberi alınca çılgına dönmüş… Eltisini kıskanmaktan ‘çatlamak’ üzere!

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#Kate Middleton#Meghan Markle#Vogue
Haberi alınca çılgına dönmüş… Eltisini kıskanmaktan ‘çatlamak’ üzere
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2025 09:57

İngiliz kraliyetinin başına son beş yılda ne geldiyse iki ünlü gelininin arasındaki kavgadan geldi… Küçük prens Harry Amerikalı Meghan Markle’la evlenip monarşinin alışılmış düzenini “bozunca” hem dünyanın gözleri bu ünlü aileye çevrildi hem de bu soylu ailenin dışarıya karşı verdiği birlik beraberlik imajı büyük yara aldı.

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Harry ve Meghan’ın aileden kopup ABD’ye taşınmasının üzerinden beş yıl geçti ancak konuyla ilgili tartışmalar bitmek bilmedi.

Çift İngiltere’den kaçarken basını haklarında yanlı, ırkçı ve ayrımcı haberler yapıldığı için suçlamış, ABD’ye gittikten sonra da bu haberleri sızdıranların “kıdemli” aile üyeleri olduğunu ima etmişti.

Sonrasında verdikleri röportajlarda ve Harry’nin yazdığı anı kitabında da oklar hep iki kişiyi; Harry’nin bir gün kral olarak ağabeyi William’ı ve karısı Kate Middleton’ı işaret etti.

Haberi alınca çılgına dönmüş… Eltisini kıskanmaktan ‘çatlamak’ üzere

ELTİ KAVGASI YILARDIR BİTMEDİ

İki kardeşin eşleri birbirlerini ilk gördükleri andan beri sevemedi ve belli ki aralarında bir de rekabet başladı. Meghan Markle sonradan girdiği ailede Kate Middleton’ın yıllardır gördüğü saygı ve sevgiyi elde edemedi.

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Basın da başlarda ilgi gösterdiği bu yabancı diyarlardan gelen kadına bir süre sonra sırt çevirdi.

Haberi alınca çılgına dönmüş… Eltisini kıskanmaktan ‘çatlamak’ üzere

Söylenenlere göre şimdilerde bu elti kavgası ve kıskançlığı yeni bir boyut kazandı. Bunun ardında da geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir durum var.

DÜNYANIN EN BÜYÜK MODA DERGİSİNİN "KAPAK KIZI" OLACAK

Geçen yılı kanser mücadelesiyle geçiren ve bu savaştan galip çıkarak eski günlerine geri dönen Kate Middleton önemli bir teklif aldı.

Haberi alınca çılgına dönmüş… Eltisini kıskanmaktan ‘çatlamak’ üzere

Galler Prensesi, dünyanın en tanınmış moda dergisi olan Vogue’un Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere versiyonlarının kapağını süsleyecek.

Bu teklifi yapan ise bizzat derginin efsane yayın yönetmeni ve uzun yıllardır moda dünyasının en büyük otoritesi sayılan Anna Wintour.

Haberi alınca çılgına dönmüş… Eltisini kıskanmaktan ‘çatlamak’ üzere

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Anna Wintour bir aracı vasıtasıyla kraliyet ailesine haber yolladı ve Kate Middleton’a İngiltere ve ABD versiyonlarını da içeren dünya çapındaki Vogue kapaklarında yer almasını teklif etti.

TEKLİF EN TEPEDEN GELDİ

Bu teklif nasıl değerlendirilecek ve Kate Middleton buna evet diyecek mi henüz bilinmiyor. Ancak yıllardır bir Hollywood yıldızı gibi muamele gören ve giyim kuşamıyla bir stil ikonu haline gelen prenses daha önce de bu derginin kapağını süslemişti.

Meghan Markle, ise hem en büyük rakibi hem de en büyük düşmanı olarak gördüğü Kate Middleton’a giden bu teklif yüzünden çok öfkelenmiş hatta öfkeden küplere binmiş.

Haberi alınca çılgına dönmüş… Eltisini kıskanmaktan ‘çatlamak’ üzere

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Bunun bir sebebi elbette eltisine duyduğu nefret. Ama Meghan bir yandan da bu kapak kızı olma ayrıcalığının kendisine ait olduğunu, Vogue kapağı ve benzeri şeylerin “kendi alanına” girdiğini iddia ediyormuş.

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"BU KONULAR BANA AİT, O ELİNİ ÇEKSİN"

Söylenenlere göre Meghan “sağlık, güzellik ve modayla ilgili her konuda kraliyet tekeline” kendisinin sahip olduğunu düşünüyor.

Meghan Markle ABD’ye geri döndükten sonra kendisine bir yaşam tarzı markası kurmuş, bu konuda bir televizyon programı anlaşması imzalamış ve kendi üretimi ürünlerini satışa çıkarmak için hamleler yapmıştı.

Haberi alınca çılgına dönmüş… Eltisini kıskanmaktan ‘çatlamak’ üzere

Üstelik kraliyet ailesine gelin olmadan önce bir dizi oyuncusu olduğu ve kendisine Hollywood yıldızlığını yeniden hedef olarak belirlemişti.

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TÜM ÖVGÜLERİ VE TAKDİRLERİ O TOPLADI

Geleceğin kraliçesi Kate’in tüm bunlara rağmen pek de beklenmedik şekilde bir moda dergisine kapak olma ihtimali bu yüzden eltisini çok kızdırmış ve kıskandırmış…

Kate Middleton bir yandan da kanserle savaşı boyunca gösterdiği tavır ve iyileştikten sonra kendi durumundaki hastalara kucak açışı, hastanelere yaptığı ziyaretler, bu konuyla ilgili bilinçlendirme çalışmalarıyla da çok büyük takdir toplamış durumda.

Haberi alınca çılgına dönmüş… Eltisini kıskanmaktan ‘çatlamak’ üzere

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KENDİ ÜLKESİ DE ONA SIRT ÇEVİRDİ

Meghan Marke ise ne yapsa sempati toplayamıyor hatta tam tersi giderek antipatik bir görüntü vermeye devam ediyor. Markle’a son zamanlarda ABD medyasından da destek gelmemeye başladı.

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Bir zamanlar ülkesine geri dönen Amerikalı Meghan’ı sahiplenen ABD medyası artık düşes hakkında olumsuz haberler yapmaya ve yeniden kurmaya çalıştığı hakimiyetine destek yerine köstek olmaya devam ediyor.

Haberi alınca çılgına dönmüş… Eltisini kıskanmaktan ‘çatlamak’ üzere

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#Kate Middleton#Meghan Markle#Vogue

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