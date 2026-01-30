ÃœnlÃ¼ TV kanalÄ±nÄ±n hava durumu sunucusu deÄŸiÅŸti: Ekranda gÃ¶rÃ¼ndÃ¼, fÄ±rtÄ±na koptu

Haberin DevamÄ±

Bazen yÄ±llarÄ±nÄ± bu iÅŸe veren sunucular emekli olduÄŸunda da yerlerine yenileri gelir. BaÅŸlarda onlarÄ±n yÃ¼zlerine, ses tonlarÄ±na alÄ±ÅŸmak zor olsa da seyirci onlarÄ± da benimser...

Ama iÅŸte bunun iÃ§in biraz zaman gerekir. Belki birÃ§ok kiÅŸi artÄ±k ekrana Ã§Ä±kmayan o sunucuyu Ã¶zler.

Bazen de o yeni sunucu ekrana Ã¶yle hÄ±zlÄ± bir giriÅŸ yapar ki kelimenin tam anlamÄ±yla yer yerinden oynar.

GÄ°YSÄ° SEÃ‡Ä°MÄ°YLE Ã‡OK KONUÅžULDU

TÄ±pkÄ± Ä°ngiliz yayÄ±n kuruluÅŸu BBC'nin yeni hava durumu sunucusu Lizzie Rizzini gibi.

YÄ±llardÄ±r akÅŸamlarÄ± 18:00 haber bÃ¼lteninden sonra ekranda hava durumunu sunan Carol Kirkwood'un emekli olmasÄ±ndan sonra yerine gelen Lizzie Rizzini, hava durumunu sunmak iÃ§in ekrana Ã§Ä±ktÄ± veÂ kelimenin tam anlamÄ±yla olay yarattÄ±.

49 yaÅŸÄ±ndaki Rizzini'nin bunca olay olmasÄ±nÄ±n nedeni de giysi seÃ§imi.

ASLINDA GAYET SADE BÄ°R ELBÄ°SE GÄ°YMÄ°ÅžTÄ°

AslÄ±nda lacivert renkli, Ã¶nÃ¼ fermuarlÄ± bir kot elbise giymiÅŸti Rizzini. Ama elbisenin aslÄ±nda Ã§ok da derin olmayan yÄ±rtmacÄ±ndan Ã§orabÄ±nÄ±n Ã¼st kÄ±smÄ±ndaki dantel gÃ¶rÃ¼ndÃ¼. Elbisenin gÃ¶ÄŸÃ¼s dekoltesi biraz fazla dikkat Ã§ekti.

Daha doÄŸrusu bir Ã¶nceki sunucu Kirkwood'un daha klasik giyim tarzÄ±ndan farklÄ± bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼m sergiledi Rizzini.Â

Seyirciler de hemen sosyal medya baÅŸÄ±na geÃ§ip yeni hava durumu sunucusu Rizzini hakkÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini yazmaya baÅŸladÄ±.

Bir kullanÄ±cÄ± Rizzini'nin ekrana renk getirip kasvetli havayÄ± aydÄ±nlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

GÃ–RÃœNTÃœSÃœ ESPRÄ°LERE DE NEDEN OLDU

Bir baÅŸkasÄ± kÃ¶tÃ¼ giden havayÄ± unutturduÄŸunu yazdÄ±. Rizzini'nin ani bir hareketiyle gÃ¶rÃ¼nen Ã§orabÄ±nÄ±n Ã¼st kÄ±smÄ± da esprili yorumlara neden oldu.

Bir kullanÄ±cÄ± ise aslÄ±nda bir anlÄ±ÄŸÄ±na ekrana gelen o bÃ¶lÃ¼mÃ¼n Ã§orap danteli deÄŸil de termal bir ÅŸort olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼.

Bu arada eski sunucu Carol Kirkwood'un tarzÄ±nÄ± eleÅŸtirenler bile oldu. Bunlardan biri "Carol'dan sonra hayat varmÄ±ÅŸ" yorumunu yaptÄ±.Â

Ã–nceki sunucu Carol Kirkwood ise sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± veda paylaÅŸÄ±mÄ±nda iÅŸini her anÄ±ndan keyif alarak yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Seyirciye ve iÅŸ arkadaÅŸlarÄ±na teÅŸekkÃ¼r eden Kirkwood mesleÄŸinin gÃ¼zel anÄ±larÄ±nÄ± hayatÄ±nÄ±n sonuna kadar unutmayacaÄŸÄ±nÄ± da ekledi.





ASLINDA O DA EKRANIN YABANCISI DEÄžÄ°L

Yeni sunucu Lizzie Rizzini de aslÄ±nda ekranda tanÄ±nan bir yÃ¼z. 14 yÄ±ldÄ±r BBC iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Giyimi kuÅŸamÄ±yla olay yaratan Lizzie Rizzini, 2008 yÄ±lÄ±ndan bu yana BBC iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor aslÄ±nda. AlanÄ±nda deneyimli bir meteorolog olan Rizzini, iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi ve Ã§evre dostu sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilirlik konusunda da programlar hazÄ±rlÄ±yor.

