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Hababam Sınıfı'nın Bacaksız'ı Tuncay Akça 60 yaşında hayatını kaybetti

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#Tuncay Akça#Hababam Sınıfı#Bacaksız
Hababam Sınıfının Bacaksızı Tuncay Akça 60 yaşında hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2024 13:04

Unutulmaz 'Hababam Sınıfı' filminde 'Bacaksız' lakaplı öğrenci rolüyle tanınan Tuncay Akça (60) kalp krizi sonucu İstanbul'da hayatını kaybetti.

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Akça'nın ölüm haberini menajeri Kıvanç Terzioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Tuncay Akça bugün, Şakirin Camii'nde ikinci namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

Hababam Sınıfının Bacaksızı Tuncay Akça 60 yaşında hayatını kaybetti

TUNCAY AKÇA KİMDİR?

16 Aralık 1963 yılında Kastamonu'da dünyaya geldi. Tuncay Akça, Hababam Sınıfı'nda "Bacaksız" lakaplı rolü ile tanındı. Yol Filminde Yusuf karakterini oynadı. 1995-2002 yılları arasında ise Bizimkiler dizisinde manav Adem rolüne hayat verdi.

Hababam Sınıfının Bacaksızı Tuncay Akça 60 yaşında hayatını kaybetti

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#Tuncay Akça#Hababam Sınıfı#Bacaksız

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