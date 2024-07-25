Hababam Sınıfı Üç Buçuk oyuncuları ve konusu: Hababam Sınıfı Üç Buçuk ne zaman çekildi?

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Ünlü Türk yazar Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı adlı öykülerinin sinemaya uyarlanan serilerden biridir. Özellikle 1970'li yıllarda çekilen serileri ile Türk halkının büyük beğenisini toplayan Hababam Sınıfı filmlerinin 2000'li yıllarda çekilen 3. örneğidir. Peki, Hababam Sınıfı Üç Buçuk konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

HABABAM SINIFI ÜÇ BUÇUK KONUSU NEDİR?

Yılların eskitemediği efsane serinin bu bölümünde, okul müdürü Deli Bedri sürpriz bir evlilik kararı alır ve yeni eşi Deli Bedriye ve üvey oğluyla birlikte okula taşınır. Hababam Sınıfı önceleri kendi taraflarında zannettiği Deli Bedriye'nin aslında dişli bir düşman olduğunu kısa zamanda anlayacaktır. Hababam Sınıfı'ndan kurtulmaya ant içen Deli Bedri, karısı ve üvey oğlunun yardımıyla Hababam Sınıfı'na yeni bir savaş açar.

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HABABAM SINIFI ÜÇ BUÇUK OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Halit Akçatepe (Güdük Necmi)

Mehmet Ali Erbil (Deli Bedri)

Seda Sayan (Bedriye/Süreyya Hoca)

Şafak Sezer (Ercüment)

Memet Ali Alabora (Matkap Emre)

Peker Açıkalın (Psiko)

Cengiz Küçükayvaz (Kötü Kenan)

Melih Ekener (Beberuhi)

Hasancan Şeremet (Sebastian)

Kibariye (Müzik Hocası Muriye)

Hakan Yılmaz (Feza)

Dost Elver (Peltek)

Sümer Tilmaç (Sazan Kamil)

Zihni Göktay (Yusuf Hoca)

Hamit Haskabal (Bayır Niyazi)

Tuncay Akça (Bacaksız)

Deniz Oral (Sumo)

Seçkin Piriler (Alara)

Tuğçe Koçak (Dilara)

Burak Öncü (Hilkat)