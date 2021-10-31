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Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı oyuncuları kimler, nerede ve ne zaman çekildi?

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Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı oyuncuları kimler, nerede ve ne zaman çekildi

Günümüzde etkisini hala sürdürmeye devam eden klasikler arasında yer alan Hababam Sınıfı film serisinin ikincisi olan Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı bu akşam bir kez daha ekranlara geliyor. Her seferinde izlenme rekorları kırmaya devam eden Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı Oyuncuları ve nerede çekildiği merak ediliyor. İşte Hababam Sınıfı Sınıfta kaldı konusu, oyuncuları ve yayın tarihi...

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Tarık Akan, Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Münie Özkul, Adile Naşit gibi Türk sinemasının önemli isimlerin yer aldığı Hababam Sınıfı film serisinin ikincisi olan Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi yeniden televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi oyuncuları, konusu, nerede ve ne zaman çekildiği bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz.

HABABAM SINIFI NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminin bu serisinde kadroya Şener Şen ve Semra Hoca adıyla Semra Özdamar katılır. Tarım Akan'ın yer aldığı son Hababam Sınıfı filmi olarak da bilinen yapım, 1975 yılında çekilmiştir.

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI NEREDE ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı serisinin en sevilenlerinden olan Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi çekimleri İstanbul Koşuyolu'ndaki Adile Sultan Kasrında yapıldı.

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI KONUSU

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Sahte diplomalarla Mahmut Hoca'yı kandıran "Hababam Sınıfı" yine sınıfta kalmış ve Özel Çamlıca Lisesi'ne geri dönmüştür. Ama sınıfın okula yeni atanan beden eğitimi hocası Badi Ekrem ile başı derttedir. Sürekli sınıfa egzersiz yaptıran ve koşturan hoca sınıfa çok nadir top oynatmaktadır. Okula edebiyat öğretmeninin okuldan ayrılması üzerine Semra adında genç bir edebiyat öğretmeni gelmiştir. Bu sırada iyileşen Mahmut Hoca okula geri dönmüştür, müdür muavinliği görevini bırakmak ister ama okul müdürünün ısrarı üzerine şartlı olmak üzere tekrar görevini üstlenir. Mahmut Hoca sınıfı Semra Hoca'ya iyi davranması konusunda uyarır, fakat sınıf Mahmut Hoca'yı dinlemez. Daha ilk uyarıda öğretmenler odasında oturan Semra Hoca'yı temizlik kolu olarak odadan çıkartan sınıfın öğrencileri öğretmenler odasında sigara içer. Mahmut Hoca öğrencileri yakalar ve ilk hataları olduğu için uyarır. Şaban'ın, Semra Hoca'ya âşık olduğunu öğrenen Ferit ve Necmi kendi elleriyle Semra Hoca'dan diyerek Şaban'a aşk mektubu yazarlar ve Şaban bu mektupları okuyunca çok mutlu olur ve o da Semra Hoca'ya aşk mektupları yazmaya başlar ve mektupları posta kutusunun içine atar Şaban'ın cevaplarını okuyan Ferit ve Necmi daha da çok mektup yazmaya başlarlar. İşler bu noktadan sonra içinden çıkılmaz bir hal alır.

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI OYUNCULARI

Kemal Sunal

Münir Özkul

Halit Akçatepe

Semra Özdamar

Tarık Akan

Şener Şen

Feridun Şavlı

Akil Öztuna

Cem Gürdap

Ertuğrul Bilda

Ahmet Arıman

Sıtkı Akçatepe

Ergün Sözer

Hayri Karabey

Cengiz Nezir

Talat Dumanlı

Bülent İğdiroğlu

Tevfik İnce

Dilaver Gür

Muharrem Gürses

Ercan Gezmiş

Adile Naşit

Gazanfer Şener

Hakkı Karadayı

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