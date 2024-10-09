Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı ne zaman, kaç yılında çekildi? İşte konusu ve oyuncuları…

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HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI NE ZAMAN, KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Serinin ilk filminin büyük ilgi görmesinden sonra Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı 1975 yılının ilkbaharında çekilmiştir. Filmin çekimleri yine İstanbul'un Üsküdar semtinde yer alan Adile Sultan Kasrı'nda gerçekleştirilmiştir. Filmin sahneleri genellikle okulda ve okulun bahçesinde yer almıştır. Eski ve yeni serinin tüm filmlerinin çekimleri bu binada gerçekleşmiştir.

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI KONUSU

Özel Çamlıca Lisesi’nin en ‘özel’ sınıfı olan Hababam Sınıfı’nın haşarı öğrencileri ‘sahte diplomalar’ yüzünden sınıfta kalmışlardır. Artık lise yaş haddinin son demlerine gelen öğrencilerin arasından Ferit’in bir çocuğu olmuştur. Ferit çocuğuna nasıl bakacağını bilemediği için çocuğu mecburen okula getirmiştir. Mahmut Hoca’nın sürekli olarak ağlayan bu bebeğin varlığını fark etmesi ise yalnızca an meselesidir.

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HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI OYUNCULARI

Kemal Sunal

Münir Özkul

Tarık Akan

Halit Akçatepe

Semra Özdamar

Adile Naşit

Şener Şen

Sıtkı Akçatepe

Akil Öztuna