H.’ye yıldız yağdı!

Haberin Devamı

Pop müziğin ünlü ismi Hadise, 9 yıl aradan sonra yeni bir albümle dinleyicilerinin karşısına çıktı. ‘H.’ adlı çalışma için önceki akşam Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus’un M Lounge alanında lansman düzenlendi. Geceye Aleyna Tilki, Eda Ece, Kerem Bürsin, Motive ve Murat Boz gibi ünlü isimlerle birlikte onur konuğu olarak Yıldız Tilbe katıldı.

40 YAŞINDAYIM, NE İSTEDİĞİMİ İYİ BİLİYORUM

Lansmanda basın mensuplarıyla bir araya gelen Hadise, albümün adının neden ‘H.’ olduğu sorulunca şöyle dedi:

“Albüme bir şarkının ismini vermek istemedim. Tek bir algı oluşsun istemedim çünkü. 40 yaşındayım ve artık ne istediğimi çok iyi biliyorum. Kendimi tanıdığım, sevdiğim bir dönemdeyim. ‘H.’ Hadise’nin kendisi. H nokta, yani budur. Bu kadar net.”

Haberin Devamı

Çalışmada 14 şarkının yer aldığını belirten sanatçı, her eserin farklı bir duyguyu anlattığını söyledi: “Bu albümde 14 farklı kadının hikâyesi var. Kırılan da var, üzülen de var ama ne olursa olsun hayatına devam etmeyi bilen bir kadın da var. Ben en çok o Hadise’yi seviyorum.”

Hadise’ye aşk hakkında sorular da yöneltildi. “İlk görüşte aşka inanırım. Belki bir kez yaşanır. Ben yaşadım” itirafında bulunan ünlü şarkıcı, hayatında biri olup olmadığını ise açıklamadı: “Bir ilişki olsun ya da olmasın mutlu bir kadınım. İnsan önce kendisiyle mutlu olmalı.”