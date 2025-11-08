Kainat Güzeli yarışmasında gözyaşları.. Meksikalı güzeli azarlamıştı... Herkesin önünde hüngür hüngür ağladı!

Haberin Devamı

Kuşak takma töreni sırasında Meksika'yı temsil eden Fatima Bosch'a "aptal" diye bağıran Kainat Güzeli Yarışması Tayland Direktörü Nawat Itsaragrisil'in ülke temsilcilerinin önünde gözyaşları içinde özür dilediği ortaya çıktı.

Yeni görüntülere göre Itsaragrisil, özür dilediği konuşmada kendisinin de bir insan olduğunu ve bu kadar büyük bir üzüntüye yol açmayı istemediğini söyledi.

ÖZÜR DİLERKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Nawat Itsaragrisil "Ben de bir insanım... Böyle bir şey yapmak istemedim" dedi. Kainat Güzeli Yarışması'nın Tayland direktörü o anlarda da gözyaşlarını tutamadı.

Direktör "Kimseye zarar vermek istemedim. Çünkü hepinize saygı duyuyorum. Öncelikle de delegelerden özür dilemeliyim" diye konuştu.

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer birileri bu olanlardan etkilendiyse ve kendini rahatsız hissettiyse çok üzgünüm..."

HERKESİN İÇİNDE 'APTAL' DİYE AZARLADI

Olayların başlangıcını hatırlamak gerekirse...

Kainat Güzeli Yarışması'nın ön eleme töreninde Nawat Itsaragrisil, Meksika Güzeli Fatima Bosch'u, tanıtım içeriklerini paylaşmadığı için diğer yarışmacıların arasında azarladı.

Itsaragrisil'in kendisine "aptal" demesine tepki gösteren Bosch, salonu terk etti. Onu destekleyen birçok yarışmacı da salondan çıkmak üzere ayağa kalktı.

Bunun üzerine Itsaragrisil, salondan çıkanların yarışmadan diskalifiye edileceğini söyledi. Fakat genç kızlar yine de Bosch'u destekledi.

Meksika temsilcisi Fatima Bosch, sonra yaptığı açıklamada Nawat Itsaragrisil'in kendisine "aptal" dediğini söyledi.

Olaya tanık olan diğer güzeller de Fatima Bosch'a destek vermek için salonu terk etmek üzere ayağa kalktı. Bunun üzerine Nawat Itsaragrisil, Bosch'a destek verenlerin yarışmadan diskalifiye edileceğini söyledi. Ama bu da güzelleri durduramadı.

Meksika Güzeli Fatima Bosch, Nawat Itsaragrisil'in kendisine "aptal" demesine tepki gösterdi.





TAYLAND DİREKTÖRÜNE YAPTIRIM UYGULANACAK

Itsaragrisil'in bu sert tavrına Kainat Güzeli Yarışması'nın başkanı Raul Rocha da tepki gösterdi.

Olaydan sonra yayınladığı videoda Rocha "Itsaragrisil'in bu tavırlarıyla Meksika temsilcisi Fatima Bosch'u küçük düşürüp saygısızlık yaptığını" söyledi.

Diğer yandan gelen son habere göre Nawat Itsaragrisil görevinden alındı.

Rocha yaptığı açıklamada Itsaragrisil'e çeşitli yaptırımların uygulanacağını da belirtti.

21 Kasım'da finali yapılacak olan yarışmada Türkiye'yi Ceren Aslan temsil ediyor.