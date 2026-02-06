Güzellik kraliçesi olunca tarihe geçmişti… Uğradığı tacizi yıllarca sakladı… ‘Babam öğrenmesin diye o ölene kadar sustum’

Haberin Devamı

1983 yılında, 20 yaşındayken Miss America’yı kazanmış ve ABD’nin en güzeli seçilmişti. Bu tarihi bir başarıydı çünkü siyah bir kadın tarihte ilk kez güzellik kraliçesi olarak taç takıyordu.

TARİHE GEÇEN BAŞARISIYLA TANINMIŞTI

Vanessa Williams, ilerleyen yıllarda büyük sıkıntılara maruz kalsa da önce başarılı bir model, sonra da şarkıcı ve oyuncu olarak şöhretini devam ettirdi ve dünyaca tanınan bir isim olmayı bildi.

Yıldız isim geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında hayatının en karanlık yıllarını anlattı, yaşadığını korkunç günleri neden babası ölene kadar kimselere anlatmadığını itiraf etti.

62 yaşındaki kraliçe cinsel istismar travmasını ilk olarak 2012 yılında, babası Milton Williams Jr.'ın ölümünden altı yıl sonra, merhum annesi Helen Williams ile birlikte yazdığı anı kitabı "You Have No Idea"da açıklamıştı.





10 YAŞINDA CİNSEL TACİZE UĞRADI, YAŞADIKLARINI YILLARCA SAKLADI

Beşinci sınıfa başlamadan önceki yaz, arkadaşı ve ailelerinin arkadaşlarıyla Kaliforniya'da tatildeyken 18 yaşında birinin cinsel tacizine uğrayan Vanessa Williams bu korkunç şey başına geldiğinde daha sadece 10 yaşındaydı.

Vanessa Williams, babasının bu bilgiyle başa çıkamayacağından korktuğu için 10 yaşında cinsel istismara uğradığını on yıllarca ondan gizlemişti.





TACİZİ BABASI ÖLENE KADAR SAKLADI

Olanları ailesine anlatmayı düşünürken, Vanessa eve döndüğünde amcasının öldüğünü ve babasının yıkıldığını öğrendiğini açıkladı.

Ailesinin acısını daha da artırmak istemeyen yıldız isim başına gelenleri kimseye anlatamadığını ve bu yüzden yıllarca bunu bastırdığını söyledi.

ANNESİ DE KULAĞINA AYNI ŞEYİ FISILDADI: BABAN BU GERÇEĞİ KALDIRAMAZDI

Yayında o dönemden birçok insanın başına kendisi gibi benzer istismarların geldiğini ancak çoğu kişinin bunu ailesinden saklamayı tercih ettiğini de söyleyen Vanessa Williams “Farklı bir zamandı. Bu bir bahane değil, ama bunun birçok insanın başına geldiğini fark ettiğinizde de üzücü oluyor. Çok yürek burkucuydu.” dedi.

“Babam vefat edene kadar bundan hiç bahsetmedim bile. Kitabı birlikte yazdığımız zaman annem, "Baban bunu kaldıramazdı" dedi. Çünkü bir baba olarak koruyucu olmak istersiniz. Ve çocuğunuzun başına böyle bir şey gelmiş olmasına dayanamazsınız.”

NELER YAŞADIĞINI ÜNİVERSİTEYE GİDENE KADAR ANLAMAMIŞTI

Olayın ciddiyetini üniversiteye kadar tam olarak kavrayamadığını söyleyen eski güzellik kraliçesi ancak bunun üzerinde kalıcı etkileri olduğunu, isyan etmesine ve ailesinden uzaklaşmasına neden olduğunu açıkladı.

Vanessa Williams 1983'te ilk siyahi Miss America olduktan sonra kendisinin ve ailesinin ölüm tehditleri ve nefret dolu mektuplarla nasıl boğuştuğunu da açıkladı. Sadece 20 yaşında ünlü güzellik yarışmasını kazanan ilk siyahi kadın olarak tarihe geçti, ancak çığır açan zaferi aynı zamanda ırkçı nefret söylemlerinin de seline maruz kaldı.

GÜZELLİK KRALİÇESİ SEÇİLDİKTEN SONRA ÖLÜM TEHDİTLERİ ALMAYA BAŞLADI

Vanessa Williams güzellik yarışması dünyasına "eğlence olsun diye" girdiğini ve zaferine tamamen hazırlıksız olduğunu "20 yaşında dünyam tamamen değişti." sözleriyle anlattı.

Taç giydiği anda insanların kendisine ölüm tehditleri göndermeye başladığını, ancak ailesinin onu korkudan korumak için durumun ciddiyetini ondan sakladığını da anlatan Williams "20 yaşındayken, kazandığım anda ölüm tehditleri aldım. Neyse ki birçoğunu benden sakladılar çünkü bilseydim daha çok korkardım diye düşünüyorum" dedi.





TACINI ELİNDEN ALDILAR, SONUNDA ZAFER KAZANIP BUNU YAPANLARA ÖZÜR DİLETTİ

Ünlü yıldız bu büyük başarısının ardından yaşadıklarıyla bir kez daha yıkılacaktı. Yarışmadan önce çektirdiği çıplak fotoğraflar o pozları çeken kişi tarafından erkek dergilerine satıldı ve bu skandalla birlikte kazandığı taç elinden alındı.

Vanessa Williams bunu yapanlara davalar açsa da eline bir şey geçmedi. Ancak aradan on yıllar geçtikten sonra, 2015 yılında Miss America organizasyonu, 1984'teki olaylar nedeniyle kendisinden canlı yayında resmi olarak özür diledi ve Williams yarışmaya jüri başkanı olarak geri dönerek geçmişindeki bu sayfayı zaferle kapatmış oldu.