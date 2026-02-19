Güzellik hevesi kabusla bitti… Yüzü tanınmaz hale geldi: Bir gecede 20 yıl yaşlandım

Haberin Devamı

Real Housewives of Beverly Hills dizisinin yıldızı, 53 yaşındaki Brandi Glanville, Temmuz 2024'te bir şişlikle başlayan ve son iki yıldır devam eden yüz deformasyonuyla mücadele ederken adeta tükendi.

KORKUNÇ BİR KÂBUSUN İÇİNE DÜŞTÜ... BİR SABAH UYANIP YÜZÜNÜ PERİŞAN HALDE BULDU!

Yaşadıklarının sebebini doktor doktor dolaşmasına rağmen bulamayan, sayısız test hatta kanser ihtimali için biyopsi de yaptıran ünlü oyuncu bu süreçte yüzünün halini de sık sık sosyal medyadan paylaşıyor, yaşadığı büyük üzüntüyü hayranlarıyla dertleşerek atlatmaya çalışıyordu.

Doktorlar hiçbir şey bulamayınca en sonunda Brandi Glanville’in yüzüne, derisinin altına bir tür parazit yerleştiğini düşünmüş ve yüz şeklini bozan ve onu tanınmaz hale getiren bu parazitlerden kurtulmak için tedavilere başlamıştı.

Bu uğurda yüz binlerce dolar harcasa da hiçbir tedaviden sonuç alamayan Brandi Glanville en sonunda yaşadıklarına sebep olan şeyi buldu ve açıkladı.

DOKTOR DOKTOR GEZDİ, BU UĞURDA BİR SERVET HARCADI

Yıldız isim yüzündeki şekil bozukluğunun nedeninin meme implantları olduğunu açıkladı.

Brandi Glanville 20 yıl önce taktırdığı meme implantlarının patladığını, silikonun lenf düğümlerine sızarak onları tıkadığını ve sonuç olarak yüz enfeksiyonuna neden olduğunu söyledi.

"Kesinlikle vücudumda bir parazitim vardı diye düşündüm ve gerçeği duyunca şok oldum çünkü implantlarım neredeyse 20 yıldır takılıydı" diyen ünlü oyuncu bu konuda hiçbir sorun yaşamadığı için sebebin silikonları olduğunu hiç düşünmemişti.

"İyi görünüyorlardı, iyi hissediyorlardı, mamografi de iyi olduklarını söyledi, ta ki ultrason çektirene kadar. Sadece 'onu da kontrol ettirmeliyim, neden olmasın?' diye düşündüm. Her şeyi kontrol ettirdim," diye devam eden ünlü oyuncu sağlık sorunlarının kökenine inmek için 21 doktora gittiğini ve "çok para harcadığını" ekledi.

"ÇOK ZOR BİR DERS ALDIM" DEDİ, İMPLANTLARINI DEĞİŞTİRDİ

“Göğüs implantı hastalığı diye bir şey var ve implantlarınızı gerçekten her 10 yılda bir değiştirmeniz gerekiyor – ben yapmadım. Bozuk değilse tamir etmeye gerek yok sandım. Gerçekten çok zor bir ders aldım” diye belirtti.

Brandi Glanville “Bir gecede 20 yıl yaşlanmış gibi hissetmek berbat bir şey” dedi ve yüzü için lazer tedavileri gördüğünü ve yakın zamanda göğüs implantlarını değiştirdiğini söyledi.

Ünlü oyuncu kadınları göğüs implantı yaptırmaktan caydırmak istemese de, düzenli olarak ultrason çektirmelerini istedi.

HER ŞEYİN SEBEBİNİN YÜZÜNE YERLEŞEN BİR PARAZİT OLDUĞUNU SANMIŞLARDI

53 yaşındaki Glanville, Temmuz 2024'te şişlikle başlayan ve son iki yıldır devam eden yüz deformasyonuyla mücadele etmişti.

Başlangıçta stresin suçlu olduğuna inanmasına rağmen, doktorlar altı ay sonra yüzünde bir parazit olduğunu düşündüklerini söylediler.

Yüzünün bir tarafındaki sarkma ve şişliğin yanı sıra, ünlü oyuncu birkaç dişini de kaybetti ve bunların yerine yenilerini taktırmak için hâlâ uğraşıyor.

İKİ YIL EVİNDEN BİLE ZOR ÇIKTI

Brandi Glanville Aralık 2025'te en sonunda hastalığına bir teşhis konduğunu söylemiş ancak bunu şimdiye kadar açıklamıştı.

"Tamamen iyileşmek için önümde uzun bir yol var, ama sonunda bir cevabım var, bu yüzden çok heyecanlıyım" diyen ünlü oyuncu rahatsızlığının kökeni hakkında bilerek sessiz kaldığını belirtmişti.

Brandi Glanville bu uzun ve zorlu sağlık yolculuğu için de "Cehennem gibiydi. İçine kapanık birine dönüştüm. Evden çıkarken korkunç bir kaygı yaşıyorum çünkü iki yıldır evdeyim" demişti.