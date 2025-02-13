Güzelliğini gören dönüp bir daha bakıyordu… Şöhrete küstü, çocuklarını büyüttü… Yıllar sonra geri döndü!

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Hem de ne rol! Bir Elf prensesini oynuyor, kuğu gibi zarif ve özel yeteneklere sahip bu karakteri kendine çok yakıştırıyordu.
Yüzüklerin Efendisi romanlarından uyarlanan aynı addaki filmde onu gören izleyiciler rolü için biçilmiş kaftan olduğunu düşünmüşlerdi.
ANNESİ VE BABASI SAYESİNDE ŞÖHRETİ TANIYARAK BÜYÜMÜŞTÜ
Aslında ünlü bir ailenin içine doğmuş, şöhreti küçük yaşta öğrenmiş ve spor ışıklarından çok da uzakta büyümemişti.
Kendisi de ilerleyen yıllarda büyük bir yıldız olan bu isim zamanı gelince kazandığı her şeyi bir kenara atmayı bildi, şöhrete sırt çevirdi ve kendini ailesine adamayı seçti.
Aerosmith grubunun solisti ünlü şarkıcı Steven Tyler ve bir dönemin ünlü modeli Bebe Buell’in kızı olan Liv Tyler babasının grubunun kliplerinde oynayarak tanınmıştı.
TEKLİF GELİNCE ÇOK MUTLU OLMUŞ
Yıllar sonra sinemaya geri dönen 47 yaşındaki güzel yıldız yeni Marvel filmi Kaptan Amerika: Cesur Dünya filmindeki rolüyle hayranlarıyla yeniden buluşuyor.
En son 2019 yılında “Ad Astra” filminde küçük bir rolde gözüken Liv Tyler sinemaya geri döndüğü için çok mutlu olduğunu ve bu rolün kendisine teklif edilmesinden dolayı çok duygulandığını söyledi.
“Son birkaç yıldır oyunculuğa ara verdim ve çocuklarımla evdeydim” diyen Tyler’ın 20 yaşında Milo ve 10 yaşında Sailor adında iki oğlu ve 8 yaşında Lula adında bir de kızı var.
ÜÇ ÇOCUK BÜYÜTTÜ, OĞLUNU YUVADAN UÇURDU
1998’de aşk yaşamaya başladığı müzisyen Royston Langdon’la 2003’te evlenen, bir yıl sonra da oğlunu kucağına alan Liv Tyler’ın evliliği 2008’de bitti.
Tyler 2015 yılında da İngiliz spor ve eğlence menajeri David Gardner’la nişanlandı. Çift, iki çocukları olduktan sonra 2021’de ayrıldılar.
HER ŞEYİ BİR KENARA BIRAKTI, AİLESİNİ VE ÇOCUKLARINI SEÇTİ
Liv Tyler bir yandan çocuklarını büyütmek için mesleğini bir kenara iterken bir yandan da Hollywood’da ikinci sınıf insan muamelesi gördüğünü söylemiş, belki de güzelliği yeteneğinin ve emeğinin önüne geçtiği için kendisine farklı şekilde davranıldığını söyleyip oyunculuktan uzaklaşmıştı.
Bir yandan feminist olduğunu söylese de anneliği, çocuklarıyla birlikte olmayı, onları kendi büyütmeyi hiçbir zaman küçümsemeyen Liv Tyler şöhretin getirdikleri yerine normal bir hayat yaşayabilmenin onu mutlu ettiğini de itiraf etmişti.