Güzelliğine dünya hayran ama gönlünün prensini bulamadı… Cüzdanı doldu ama kalbi boş kaldı

Haberin Devamı

Artık hayatta istediği her şeye sahip gibi görünüyor… Muhteşem bir evi, attığı her adımı takip eden hayranları, arzu ettiği her şeyi satın alabilecek kadar parası var.

Ancak dışarıdan bakıldığında herkesin gıpta edeceği bir hayata sahip olan Sofia Vergara sahip olduğu bunca imkana ve tüm dünyanın hayran olduğu güzelliğine rağmen boş kalan kalbini bir türlü aşkla dolduramadı…

7 yıllık evliliği 2 yıl önce biten Sofia Vergara söylenenlere göre kendine yeni bir aşk arıyor ancak her denemesi hüsranla sonuçlanıyor

Modern Family dizisinin yıldızı Sofia Vergara 2023’te, yedi yıllık evliliğin ardından kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan kocası Joe Manganiello’dan boşanmıştı.

Haberin Devamı

52 yaşındaki Kolombiya doğumlu güzel, eski kocası ondan bir çocuk istediğinde bunu reddetmiş, “Benim zaten yetişkin bir oğlum var. Artık anne olamam, babaanne olmak istiyorum” diyerek en sonunda boşanmaya karar vermişti.

Güzel yıldız Joe Manganiello'dan boşandığından beri aradığı mutluluğu bulamadı

Dillere destan güzelliğiyle bir anda bekar kalınca güzle yıldızın hayatına yeni girecek aşkları merakla bekleniyor, Sofia Vergara’nın gönlüne göre bir sevgili bulup bulamayacağı sürekli konuşuluyordu.

Evliliği sona erdikten sonra Vergara, 51 yaşındaki ünlü cerrah Justin Saliman ile hemen bir ilişkiye başladı, ancak bu aşk da bir yılını doldurmadan sona erdi.

Sofia Vergara’nın adı bir süredir Formula 1 pilotu Lewis Hamilton’la anılıyordu. Ocak ayında birlikte görüntülenen ikilinin bir süre birlikte olduktan sonra ayrıldığı ortaya çıktı.

Hatta Sofia Vergara Lewis Hamilton’u kıskandırmak için kendine bir başkasını bulduğu, onunla aslında ciddi bir ilişki yaşamasa da yaşıyormuş gibi göstermeye çalışarak ilgisini çekmeye çalıştığı konuşuluyor.

Kalbi boş kalan ve etrafındakileri kaprisleriyle yıldıran Sofia Vergara'nın bir erkekte aradığı kriterler çok fazla olunca bir türlü gönlüne göre kimseyi bulamadığı konuşuluyor

Haberin Devamı

Kendine yeni bir aşk aramak için tekrar yola çıktığı konuşulan Sofia Vergara söylenenlere göre çok istese de bir türlü gönlüne göre bir aşk bulamıyor…

Kendinden genç ve çocuğu olmadığı için ondan çocuk isteyen kocasından ayrıldıktan sonra Sofia Vergara bir daha genç ve çocuksuz bir erkekle birlikte olmak istemediğini söylemiş, yeni aşkı için kriterlerini açıklamıştı.

Sofia Vergara boşandıktan kısa süre sonra ünlü bir cerrah olan Justin Suliman'la aşk yaşamaya başlamıştı... Bu ilişkinin ömrü bir yıldan kısa oldu

Sofia Vergara’nın yakın çevresi ise güzel yıldızın fazla kaprisli olduğunu ve yanına yaklaşan herkesi bu tavırlarıyla ve bitmeyen istekleriyle yıldırdığını konuşup duruyor.

Haberin Devamı

Etrafındaki erkekleri beğenmeyeni kendi gönlüne göre birini de bulmakta zorlanan Sofia Vergara yakın zaman önce “Hayatımdaki adamın benden zengin olması gerek. Yoksa bu ilişkinin sonuçları bir kâbus olur” demişti.

Sofia Vergara'nın Lewis Hamilton'la yaşadığı gönül macerası da kısa sürdü

Ünlü yıldızın 180 milyon dolardan fazla serveti olduğu düşünülürse bu hayaline kavuşması zor gibi görünüyor…