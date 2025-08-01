Biri 60, diğeri 85 yaşında... Aynı mayoyu giyiyorlar... İşin sırrı annesindeymiş!

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Ama hepsinin ötesinde bambaşka bir özelliği var Elizabeth Hurley'nin… 60 yaşına gelmesine rağmen hala 20'li yaşlarındaki fiziksel görünümünü koruyor.

Yaptığı son Instagram paylaşımına bakılırsa da Hurley, bu özelliğini annesinden almış. Çünkü annesi Angela da artık 85 yaşında ve birçok yaşıtından çok daha iyi bir fiziksel görünüme sahip.

KISA SÜRE ÖNCE 85'İNCİ YAŞINI KUTLADILAR

Son dönemde Billy Ray Cyrus ile yaşadığı aşkla gündemde olan Elizabeth Hurley, Instagram sayfasında annesiyle birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Son yıllarda plaj kıyafetleri de tasarlayan Hurley, o pozda leopar deseni bir bikiniyle görülüyor. Üzerinde de beyaz bir kaftan var. Yanında objektife gülümseyen annesi ise yine aynı desende bir mayo giymiş.

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İşin ilginç yanı Hurley, annesinin giydiği o mayoyla çekilen bir pozunu birkaç gün önce yine Instagram sayfasından paylaşmıştı.

Hurley ile artık emekli bir öğretmen olan annesinin o pozu yıldızın takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Hurley, paylaşımına "Annemle ikiz gibi olduk... Onun 85'inci doğum gününü daha yeni kutladık" notunu da eklemeden geçmedi."

O pozda annesinin giydiği mayo ile çekilen bir fotoğrafını Hurley, birkaç gün önce yine sosyal medya sayfasından paylaşmıştı.





BİR ELBİSE SAYESİNDE HAYATI DEĞİŞTİ

Elizabeth Hurley, bugün gösteri dünyasının yıllara meydan okuyan yıldızlarından biri. Elbette yaptığı çalışmaların da bu konuda büyük katkısı var.

Ama bir gecede parlamasını da 1994 yılında o sırada sevgilisi olan Hugh Grant'ın önemli rollerinden birini üstlendiği Dört Nikah Bir Cenaze filminin galasına giderken giydiği Versace marka bir elbiseye borçlu.

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Kendisi bir ara bundan şikayet etse de o elbise Hurley'nin yıldızının parlamasında gerçek anlamda bir itici güç oldu.

Oysa aslında Hurley o elbiseyi çok da düşünmeden tamamen zorunluluktan giymişti.

FİLMİN YILDIZLARINDAN DAHA FAZLA DİKKAT ÇEKTİ

O dönemde 29 yaşında olan Hurley, gece için siyah dümdüz bir elbise giymişti. Elbisenin derin göğüs dekoltesi, derin yırtmacı vardı.

Yan tarafındaki çengelli iğne benzeri aksesuarlar ise bu elbisenin en dikkat çekici ayrıntısıydı. Ünlü moda firması Versace'nin imzasını taşıyan bu elbise sayesinde Elizabeth Hurley o gecenin yıldızı olmakla kalmadı, bu kıyafeti onun geleceğini de belirledi.

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Yani şöhretine büyük bir katkı sağladı. Hurley o geceki tercihiyle "kırmızı halıda bütün zamanların en ikonik görüntüleri" arasında yerini aldı.

AYNAYA BİLE BAKAMADAN ÇIKMIŞ

Elizabeth Hurley, işte o elbisenin öyküsünü, Dört Nikah Bir Cenaze filminin galasına giderken o elbiseyi nasıl giydiğini ve sonrasında olanları, birkaç yıl önce Variety'ye anlatmıştı.

Filmin başrol oyuncusu Hugh Grant'e eşlik etmek için gittiği galada bir anda dünyanın ilgi odağı haline gelen Hurley, söylediğine göre elbiseyi üzerine giydikten sonra nasıl göründüğünü aynada son kez kontrol edememiş bile.

Bunun nedeni de yaşadıkları evde bir boy aynası olmaması. Bakın nasıl anlatıyor Elizabeth Hurley: " Hugh ve ben tek yatak odalı küçük bir evde yaşıyorduk. Yatak odamızda bir boy aynası yoktu. Bu yüzden ertesi gün gazetelerde kendi fotoğrafımı görünceye kadar elbisenin üzerimde nasıl durduğunu bilmiyordum."

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O gece galaya giderken ne sevgilisi Hugh Grant ne de kendisi Hurley'in üzerindeki elbisenin böyle büyük bir sansasyon yaratacağından haberdardı. Genç çiftin böyle bir beklentisi yoktu. Bu arada, film de tıpkı elbise gibi büyük bir ilgi çekti. Elizabeth Hurley, ertesi gün olanlar hakkında şöyle konuştu: "Ertesi gün gazetelerde, hem film hem de elbise hakkında çok sayıda haber çıktı, bu şaşırtıcıydı. Ama elbette ikimiz de o gece olanlar için minnettarız."





BAZI PİŞMANLIKLARI DA OLDU

Hurley'in o gece giydiği elbise gerçekten de hafızalara kazındı. Aradan geçen zaman içinde çeşitli ünlü yıldızlar, o elbisenin taklidi olan ya da ondan esintiler taşıyan elbiselerle kırmızı halıda yürüdü.

Hurley, her ne kadar o siyah elbise sayesinde bir anda dikkat çekip şöhret olsa da bu konuda bazı pişmanlıkları olduğunu da gizlemedi.

Hurley, yıllar önce verdiği bir röportajda "Eğer o gece o elbiseyi giymeseydi, bugün daha değerli bir oyuncu olabileceğini" ileri sürmüştü.

2016 yılında Mail on Sunday gazetesine konuşan Hurley "Belki de o gece daha ağır başlı bir elbise giyseydim, kariyerim çok daha farklı bir yolda şekillenebilirdi. Daha çok ciddiye alınan bir oyuncu olabilirdim" dedi. Hurley, Dört Nikah Bir Cenaze filminin galasında daha farklı bir görüntü sergileseydi, Ulusal Tiyatro'ya katılıp daha değerli bir oyuncu haline gelebileceğini savundu.

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Hurley, Grant ile ilişkisini bitirdikten sonra Hint asıllı iş insanı Arun Nayar ile 2004 yılında evlendi. Çift, 4 yıl sonra boşandı. Bu boşanmanın ardında büyük bir skandal vardı. Çünkü Hurley, ünlü sporcu Shane Warney ile kocası Nayar'ı aldatırken yakalanmıştı. Hurley ile Warne nişanlandılar ama sonra yolları ayrıldı. Bu arada Hurley'in iki eski birlikteliğini yaşadığı Steve Bing'in de Shane Warne'nin de şoke edici bir şekilde hayatlarını kaybettiğini hatırlatalım.





Hurley, kendisine ikizi kadar benzeyen oğlu Damian'ı bir başına büyüttü. O da annesi gibi moda, sinema ve televizyon dünyasında kariyer yapmaya başladı.





Hurley, son aylarda Billy Ray Cyrus ile yaşadığı aşkla gündemde.