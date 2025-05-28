Güzel yıldız gözde bekar oldu… Mayosunu giydi, yaz sezonunu açtı… Bir de gönlüne göre aşkı olsa!

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Aslında gelen dedikodulara göre taliplisi de çok… Ama ikinci evliliği de bittikten sonra kendine sözler verdi ve yeni bir aşkın kollarına kolayca atılmaya niyeti pek yok.

Modern Family dizisiyle dünya çapında bir yıldız haline gelen Sofia Vergara 2015’te büyük bir aşkla evlendiği oyuncu kocası Joe Manganiello’dan 2023’te ayrılmıştı.

Sofia Vergara ve Joe Manganiello'nun evliliği 2 yıl önce bitmişti

Çiftin boşanma davaları Şubat 2024’te sonuçlandı ve kavgasız gürültüsüz, birbirlerini kırmadan kendi yollarına gittiler.

Evliliği bittikten sonra kendini yeniden gecelere, kız arkadaşlarıyla çıktığı mutlu mesut tatillere vuran Sofia Vergara artık ünlüler dünyasının en gözde bekarlarından bir oldu.

Ünlü oyuncu yaza hazır olduğunu verdiği pozlarla belirtti ama kalbi hâlâ boş

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Sık sık yaptığı gibi Instagram hesabından çarpıcı fotoğraflar paylaşan Sofia Vergara göğüs kısmı ipli kahverengi mayosuyla pozlar verip “Yaz neredeyse geldi bile!” diyen Sofia Vergara tatile hazır!

2020 yılından beri "America's Got Talent" adlı televizyon yetenek şovunda jüri üyeliği yapmaya devam eden güzel yıldız senenin yorgunluğunu atmaya hazırlanırken kalbi yine boş kaldı.

Joe Manganiello’dan ayrıldıktan sonra bir süre ünlü ve zengin bir ortopedi cerrahi olan Justin Saliman’la ilişki yaşayan güzel yıldız aradığı mutluluğu onda da bulamayıp ayrılmıştı.

Joe Manganiello’dan eşi çocuk yapmak istediği ancak kendisi buna yanaşmadığı için ayrılan Sofia Vergara bir daha evlenirse bu kez mutlaka yaşı yaşına denk ve mümkünse çocuklu biriyle yani ondan çocuk beklentisi olmayacak biriyle birlikte olacağını söylemişti.

Sofia Vergara'nın bir erkekte aradığı özellikler boşandıktan sonra değişti

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İlk evliliğini çok genç yaşta yapan Sofia Vergara’nın 18 yaşındayken doğurduğu tek oğlu Manolo artık 34 yaşında ve ünlü oyuncu artık annelik yapamayacağını, sadece oğlundan torun beklediğini ve artık babaanne olma yaşının geldiğini söylemişti.

Talipleri çok olsa da kendi mutluluğunu ön plana koyan Sofia Vergara aşk konusunda acele etmediğini her seferinde söylüyor. Zaten artık bir erkekte aradığı kriterler de değişmiş ve biraz da zorlaşmış durumda.

Güzel yıldız artık 34 yaşındaki oğlundan bir torun bekliyor

Gençliğinde çok sıkıntı çekmiş olsa da Hollywood kariyeri sayesinde hatırı sayılır bir servete kavuşan Sofia Vergara bundan böyle cüzdanı kendisiyle yarışacak, boyu posu yerinde ve olgun davranıp onu bunaltmayacak bir erkek aradığını açıkça söylemekten çekinmiyor…