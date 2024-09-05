×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Güzel Aşklar Diyarı'nın yönetmeni Mahsun Kırmızıgül: Anadolu'nun tüm renkleri bu dizide!

Güncelleme Tarihi:

#Güzel Aşklar Diyarı#Mahsun Kırmızıgül#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2024 15:55

Mahsun Kırmızıgül, yönetmenliğini yaptığı “Güzel Aşklar Diyarı” ile ilgili olarak “Büyüleyici mekanları ve atmosferi ile çok samimi ve çarpıcı bir aşk masalı anlatıyoruz.” dedi. Dizide Anadolu’nun her köşesinden bir iz olduğunu kaydeden Kırmızıgül, “Karadeniz’den, Ege’ye, oradan Güneydoğu’ya bağlanan ve İç Anadolu’da yaşayan, bu toprakların her köşesine dokunmuş bir ailenin aşkları ve insanları hikayemizin kahramanları.” diye konuştu.

Haberin Devamı

2 BUÇUK YILLIK EMEK

Hazırlıkları iki buçuk yıl süren ve sezonun en çok merak edilen yapımları arasında yer alan Güzel Aşklar Diyarı, yakında Kanal D’de yayınlanmaya başlayacak. Oyuncu kadrosu, çekim mekanları ve çekim teknikleriyle ön plana çıkan dizinin yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül üstleniyor.

Güzel Aşklar Diyarının yönetmeni Mahsun Kırmızıgül: Anadolunun tüm renkleri bu dizide

GÖRSEL ŞÖLEN

Güzel Aşklar Diyarı’nın çekimleri daha çok Kapadokya yapılsa da Karadeniz ve Diyarbakır gibi farklı coğrafyalarda çekilen etkileyici görüntüler de dizinin ilerleyen bölümlerinde seyirci ile buluşacak. Dizi, izleyiciye güçlü bir hikâyenin yanı sıra Anadolu’nun eşsiz güzelliği ile de görsel bir şölen yaşatacak.

Haberin Devamı

Güzel Aşklar Diyarının yönetmeni Mahsun Kırmızıgül: Anadolunun tüm renkleri bu dizide

GÜÇLÜ DİZİYE, GÜÇLÜ KADRO

Güzel Aşklar Diyarı’nın yapımını Med Yapım ve Boyut Film, yapımcılığını ise Fatih Aksoy üstleniyor. Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal’ın kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Halil Ergün, Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Meltem Cumbul, Melis Birkan, Ege Kökenli, Özgür Emre Yıldırım, Ekin Aksoy, Berkan Şal, Ali Başar, İbrahim Dizlek, Miray Akay, Yankı Ayhan, Yunus Narin, Ersel Şibil, Mustafa Arda Işık, Işıltı Su Alyanak, Lidya Atlik gibi isimler yer alıyor.

Güzel Aşklar Diyarı, çok yakında Kanal D’de ekrana gelecek.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Güzel Aşklar Diyarı#Mahsun Kırmızıgül#Kanal D

BAKMADAN GEÇME!