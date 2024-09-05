Güzel Aşklar Diyarı'nın yönetmeni Mahsun Kırmızıgül: Anadolu'nun tüm renkleri bu dizide!

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2 BUÇUK YILLIK EMEK

Hazırlıkları iki buçuk yıl süren ve sezonun en çok merak edilen yapımları arasında yer alan Güzel Aşklar Diyarı, yakında Kanal D’de yayınlanmaya başlayacak. Oyuncu kadrosu, çekim mekanları ve çekim teknikleriyle ön plana çıkan dizinin yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül üstleniyor.

GÖRSEL ŞÖLEN

Güzel Aşklar Diyarı’nın çekimleri daha çok Kapadokya yapılsa da Karadeniz ve Diyarbakır gibi farklı coğrafyalarda çekilen etkileyici görüntüler de dizinin ilerleyen bölümlerinde seyirci ile buluşacak. Dizi, izleyiciye güçlü bir hikâyenin yanı sıra Anadolu’nun eşsiz güzelliği ile de görsel bir şölen yaşatacak.

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GÜÇLÜ DİZİYE, GÜÇLÜ KADRO

Güzel Aşklar Diyarı’nın yapımını Med Yapım ve Boyut Film, yapımcılığını ise Fatih Aksoy üstleniyor. Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal’ın kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Halil Ergün, Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Meltem Cumbul, Melis Birkan, Ege Kökenli, Özgür Emre Yıldırım, Ekin Aksoy, Berkan Şal, Ali Başar, İbrahim Dizlek, Miray Akay, Yankı Ayhan, Yunus Narin, Ersel Şibil, Mustafa Arda Işık, Işıltı Su Alyanak, Lidya Atlik gibi isimler yer alıyor.

Güzel Aşklar Diyarı, çok yakında Kanal D’de ekrana gelecek.