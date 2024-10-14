Güzel Aşklar Diyarı'nın güçlü hikayesi beni etkiledi!

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◊ Daha 24 yaşındasınız ama kariyerinize birçok film ve dizi sığdırdınız. Hatta bu roller size ödüller de getirdi. Bunu nasıl başardınız?

- Aslında çocukluğumdan beri hep televizyonda olmak istiyordum. Hayallerim gerçek oldu. Çocukluğumdan beri işime çok bağlıyım ve severek yapıyorum. Bütün karakterlerime özenle hazırlanıyorum.

Bu emeğin karşılığında da ödül almak tabii ki çok gurur verici. 3 yaşında çeşitli reklamlarda oynayarak oyunculuğa başladım ve karakterlerim giderek büyüdü. O yüzden okula başladığımda da bunun üzerine eğitim alıp pekiştirmek istedim. Eğitim, sevgi ve azmimin sonucu diyebiliriz.

◊ “Güzel Aşklar Diyarı”nda canlandırdığınız Sema, dizinin öne çıkan karakterlerinden. Siz projeye başlamadan önce bu denli dikkat çekeceğini tahmin etmiş miydiniz?

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- Senaryoyu ilk okuduğumda güçlü hikayesiyle beni çok etkiledi. Öncesinde Sema’ya çok hazırlandım. İlmek ilmek işledim. Sağ olsun bu yolda yönetmenlerimiz Mahsun Kırmızıgül ve Deniz Koloş çok yardımcı oldu. Çok iyi hazırlanmış bir karakter olduğu için sevilmesi bence çok önemli. Beni çok mutlu etti.

◊ Herkesin merak ettiği o soruyu size de sormak isterim. Cemal’i kim öldürdü?

- Spoiler vermek gibi olmasın ama ilerleyen bölümlerde ben bir şeyler görmüş olabilirim. O yüzden büyük bir tahminim var.

SEMA GÖREMEDİĞİ SEVGİYİ BAŞKA YERLERDE ARIYOR

◊ Dizide üç kız kardeşin en küçüğü Sema. Sizin kardeşiniz var mı?

- Ben üç kardeşin ortancasıyım ama en küçüğümüz erkek. Kardeş; omzunu her zaman yaslayabileceğin, güvenebileceğin, her yolu birlikte korkmadan yürüyebileceğin bir yoldaş. Sema’dan çok farklı düşünüyorum tabii ki… Ama Sema’nın da kendi içinde haklı olduğu durumlar var.

◊ Miray olarak Sema’ya bir öğüt verseniz bu ne olurdu?

- Sema biraz şımarık, gösterişi seven ve göremediği sevgiyi çok başka yerlerde aramaya çalışan bir karakter. Sıcaklığı ve gücü daha çok parada arayan bir kız. Sema’ya öğüt verebiliyor olsam, “Oturt ablalarını karşına, sorunlarını çöz. Sen hissettiklerini, beklentilerini söyle. Onlar da söylesin ki çöz şu içindeki çözülmezi, siniri ve öfkeyi” derdim.

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BİR PSİKOPATI CANLANDIRMAK İSTERDİM

◊ Oyunculukla ilgili “Evrensel bir şey çünkü çok şey öğretiyor” demişsiniz. Oyunculuğun size kattıkları neler oldu?

- Birçok insana ulaşabiliyor olmak bu mesleği özel kılıyor. İnsanların dili olmak ve ortak bir yön bulmayı seviyorum.

◊ Birçok karaktere hayat veren bir oyuncu olarak sizde hangisinin yeri ayrı?

- “Güneşin Kızları”nda canlandırdığım Peri karakteri çok özel. Çünkü Türkiye’de o karakterle tanındım. Dönüm noktamdır.

◊ Hayalinizdeki karakteri sorsam?

- Kendi hayatımda yaşamadığım şeyleri karakterlerimde göstermeyi çok seviyorum. Benden çok ayrı karakterler çıkarmak bana büyük motivasyon sağlıyor. Bir psikopatı canlandırmak isterdim.

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KAPADOKYA’YI HERKES GÖRMELİ

◊ Seyahat etmeyi çok seviyorsunuz. Şimdi de çekimler için Kapadokya’dasınız. Kapadokya size ne hissettiriyor?



- Evet gezmeyi, yeni kültürler keşfetmeyi seviyorum. Bu benim Kapadokya’daki ikinci işim. O yüzden alışkınım Kapadokya’ya. Burada hâlâ görüştüğüm büyüklerim, arkadaşlarım vardı. Kendi memleketime gelmiş gibiyim. Muazzam bir yer Kapadokya. Herkesin görmesi gereken bir güzellik.