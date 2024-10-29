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Dizinin Ã¶nceki bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde;

Belmondo'dan Cihangir'in biriyle buluÅŸacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenen Hakim, vakit kaybetmeden baÄŸ evine gitti.

Torunu ile karÄ±sÄ±nÄ± birlikte gÃ¶ren Hakim, bir anda yere yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±.

Deniz ve Arhan'Ä± Ã§aÄŸÄ±ran GÃ¶nÃ¼l, onlara Cihangir iÃ§in gelin adayÄ± bulduÄŸunu sÃ¶yledi...

Lal ile Cihangir evlenecekler... Hem de hemen!

Dizinin yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde;

Hanzade'yi baÄŸ evinin arka kapÄ±sÄ±ndan gÃ¶nderen Cihangir, panikle Belmondo'dan yardÄ±m istedi.

Hakim Bey apar topar hastaneye kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, kÃ¶tÃ¼ haber konaÄŸa Ã§abuk ulaÅŸtÄ±.

Herkes Hakim'in saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸmasÄ±nÄ± beklerlen, Hanzade ile GÃ¶nÃ¼l arasÄ±ndaki gerilim katlanarak arttÄ±.

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Hanzade, GÃ¶nÃ¼l'e Hakim'in evlilik sÃ¶zleÅŸmesini iptal ettirdiÄŸini sÃ¶yledi... Altta kalmayan GÃ¶nÃ¼l ise en bÃ¼yÃ¼k dÃ¼ÅŸmanÄ±na Cihangir'in Lal ile evleneceÄŸinin mÃ¼jdesini verdi.

Nikah haberi herkesi ÅŸok ederken Arhan'Ä±n Deniz ile evli olmasÄ±na aldÄ±rÄ±ÅŸ etmeyen Lal, sÄ±rf sevdiÄŸi adama yakÄ±n olabilmek iÃ§in Cihangir ile evlenmeyi kabul etti.

Arhan'Ä±n Lal'Ä±n takÄ±ntÄ±larÄ±na karÅŸÄ± uyarmaya Ã§alÄ±ÅŸan Deniz, kocasÄ±nÄ± ikna etmeyi baÅŸaramadÄ±.

KÄ±zÄ±nÄ± almak iÃ§in Alaca KonaÄŸÄ±'nÄ±n kapÄ±sÄ±na dayanan EÅŸref, umduÄŸunu bulamadÄ±. Tehditler savuran EÅŸref, konaktan eli boÅŸ dÃ¶ndÃ¼.

Cemal'in Ã¶lÃ¼mÃ¼ nedeniyle zor gÃ¼nler geÃ§irene Roza, karÅŸÄ±sÄ±na beklenmedik bir anda Ã§Ä±kan Salih ile yeniden hayata tutunmaya baÅŸladÄ±.

Kapadokya'da kalabilecekleri bir ev arayan Ãœnzile, Deniz'in yÃ¶nlendirdiÄŸi emlakÃ§Ä±ya gitti. Ãœnzile, bilmeden hayatÄ±nÄ±n alt Ã¼st edecek evi tuttu.

Lal ile nikah masasÄ±na oturmaya hazÄ±rlanan Cihangir, izin istemek iÃ§in EÅŸref'in evine gitti. Cihangir'i kovmaktan beter eden EÅŸref 'bu evliliÄŸe rÄ±zam yok" dedi.

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Ä°kili arasÄ±ndaki konuÅŸmanÄ±n perde arkasÄ± ise sonra ortaya Ã§Ä±ktÄ±...

Nikah gÃ¼nÃ¼ gelip Ã§attÄ±ÄŸÄ±nda, tÃ¶rene ilk gelen EÅŸref ve adamlarÄ± oldu.

Hanzade ve Cihangir arasÄ±ndaki aÅŸk, yerini restleÅŸmeye bÄ±raktÄ±. Cihangir, eski sevgilisine son sÃ¶zÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi:

Ä°yi olan kazansÄ±n

Yeni evine yerleÅŸen Ãœnzile, hoÅŸ geldin ziyaretine gelen kiÅŸinin Halil olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼nce bÃ¼yÃ¼k ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yaÅŸadÄ±...

Son sahnede;

Gece yarÄ±sÄ± Deniz'den gelen telefon Hanzade ile Cihangir'in tadÄ±nÄ± kaÃ§Ä±rdÄ±:

Hakim uyanmÄ±ÅŸ...

Deniz'in hastanede nÃ¶bette olmasÄ±nÄ± fÄ±rsat bilen Lal, soluÄŸu Arhan'Ä±n odasÄ±nda aldÄ±. Lal'i kesin bir dille reddeden Arhan, ona Deniz'e olan aÅŸkÄ±nÄ± anlattÄ±.

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Lal, duyduklarÄ± ile bir kez daha yÄ±kÄ±ldÄ±...

Ã‡ok geÃ§meden konaÄŸa gelen Deniz, Arhan'a mÃ¼jdeli haberi verdi:

Hakim Dede uyandÄ±

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