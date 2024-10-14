'Güzel Aşklar Diyarı'nın 4. bölümünde neler oldu? Büyük sır açığa çıktı

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Dizinin önceki bölümünde;

Tufan'ın duruşmasına giden Deniz, ifadesini değiştirdi. Deniz'in bu kararının arkasındaki kişinin Hakim olduğunu bilmeyen Arhan, mahkeme salonunu terk etti.

Deniz'e yüklenen Arhan, gerçekleri Cihangir'den duyunca yaptığı hatanın farkına vardı.

Konaktaki herkes mahkemede olanlara bir anlam vermeye çalışırken, beklenen açıklama Hakim'den geldi.

Hakim Alaca, Deniz'den ifadesini değiştirmesini istediğini anlattı.

Tufan'ın cinayetle ilgili verdiği ifadenin üzerine giden Belmondo, düğün gecesi konağa gelen kırmızı arabayı kamera kayıtlarından tespit etti.

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Kocasını öldüren kişinin Tufan olduğuna inanmaktan vazgeçmeyen Roza, Hakim'in onu sakladığı bağ evine gitti.

Elindeki silahı Tufan'a doğrultan Roza'yı hiç de tahmin etmediği bir son bekliyordu...

Dizinin yeni bölümünde;

Roza'nın ve evdekilerin bir anlık dalgınlığından faydalanan Tufan, kaçmayı başardı.

Haberi alan Hakim, kalp krizi geçirdi. Deniz'i arayan Cihangir kötü haberi verdi. Deniz ile Arhan vakit kaybetmeden hastaneye koştular.

Gönül'ün sert tepkisiyle karşılaşan Deniz, taburcu olarak eve dönen Hakim ile yakından ilgilendi.

Eşref, Arhan'dan vazgeçmemekte kararlı olan kızı Lal'i odasına kilitledi.

Tufan'ın Eşref'e ait nehir evinde saklandığını öğrenen Arhan, hesap sormak için konağa gitti. Hararetli tartışmanın ardından eve dönen Arhan, arabasına gizlice binen Lal'i görünce şoke oldu.

Cihangir'i odasına çağıran Hakim, işlerin başına Arhan'ı geçireceğini söyledi. Bu karar Cihangir'i çileden çıkardı.

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Arhan, Deniz’le aralarındaki buzları eritmeye uğraşırken Lal’in evden kaçıp Alaca konağına sığınması Deniz ve Arhan arasında yeni bir gerilim başlattı.

Arhan ile konuşan Hakim, ona işlerin başına geçmesini söyledi. Abisinin tepkisinden çekinen Arhan, dedesinden kararını bir kez daha gözden geçirmesini istedi.

Lal'in kendisine meydan okumasına sessiz kalmayan Deniz, ona İzmir'e dönmeyeceğini ve kocasını asla bırakmayacağını söyledi.

Şirketin geleceği ile ilgili verilen kararı hazmedemeyen Cihangir, sarhoş bir şekilde konağa döndü.

İçinde tuttuğu sırrı bir çırpıda Hanzade'ye söyleyen ve 'Katil benim, hepsi benim yüzümden oldu... Ben öldürdüm...' diyen Cihangir, Deniz'in her şeyi duyduğundan habersizdi...

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Deniz'i bir anda karşısında gören Hanzade, ne yapacağını şaşırırken; Cihangir'in 5 yıl önceki kazadan bahsettiğini söyleyerek durumu toparlamaya çalıştı.

Bütün gün Arhan'a ulaşamayan Deniz, kocasının eve gelmesiyle derin bir nefes aldı. Deniz, Cihangir ve Hanzade arasında geçen konuşmayı Arhan'a da anlattı. Arhan çok belli etmese de duydukları hiç hoşuna gitmedi...

Deniz' in hazırladığı kahvaltı bütün aileyi bir masada buluşturdu. Deniz'in iş görüşmesi için hastaneye gideceğini söylemesi ortamı bir anda gerdi. Gönül, gelininin çalışmasına şiddetle karşı çıkarken, Hakim ise Deniz'e klinik açmayı teklif etti.

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Karısına destek veren Arhan, Deniz'in en doğru kararı vereceğini söyledi.

Kendisine gelen teklifini değerlendiren ve hastaneye giden Deniz, henüz farkında olmasa da yolu hayatını etkileyecek biriyle kesişti.

Hakim Can'ın Lal ile imalı konuşmasına ilk tepki Cihangir'den geldi. Davranışlarının hesabını sormak için oğlunun peşinden giden Cihangir hiç de beklemediği bir gerçekle yüzleşti:

Gizli kuytu köşelerde neler döndüğünü anlatırsam ikinizi de kapının önüne koyar

Dizinin final sahnesinde;

Torununu yalnız bırakmak istemeyen Gönül, Cihangir ile Hakim Can arasındaki konuşmayı duydu.

Arhan'ın Cihangir'i gece konağa getiren kişinin Hanzade olduğunu söylemesiyle, parçaları birleştiren Gönül konağın en büyük sırrını öğrendi.

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Soluğu torunun yanında alan Gönül'e Hakim Can'ın söyleyecekleri vardı: