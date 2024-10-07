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'Güzel Aşklar Diyarı'nın 3. bölümünde neler oldu? Boşanma protokolü imzalandı... Evlilik bitiyor mu?

Güncelleme Tarihi:

#Güzel Aşklar Diyarı#Güzel Aşklar Diyarı 3. Bölüm#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2024 23:41

Özgür Emre Yıldırım, Ali Başar, Ekin Aksoy, Yunus Narin, Berkan Şal, Miray Akay, Lidya Atlik, Yankı Ayhan, İbrahim Dizlek, Sercan Gülbahar, Ersel Şebil, Pervin Ünalp, Işıltı Su Alyanak, Mustafa Arda Işık ve Yiğit Yapıcı'yı kadrosunda buluşturan 'Güzel Aşklar Diyarı' 3. bölümü ile ekranlardaydı... Yönetmen koltuğunda Mahsun Kırmızıgül’ün oturduğu dizinin senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ile Nil Güleç Ünsal'ın kaleme aldığı yapımcılığını ise Med Yapım ve Boyut Film üstleniyor....

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Dizinin 2. bölümünde;

Deniz'in Lal'den rahatsız olduğunu söylemesinin ardından Arhan karısını çocukluğunun geçtiği at çiftliğine götürdü.

Deniz'e düğün hediyesini veren Arhan, dedesinden gelen telefonla soluğu holdingde aldı.

Sema'dan Deniz'in konaktan çıkacağını öğrenen Tufan, saplantılı olduğu aşkının peşine düştü.

Deniz'in bir anlık dalgınlığından faydalanan Tufan, onu kaçırdı. Sema'nın telefon kayıtlarını bulan Ünzile, Belmondo'nun gelişiyle kardeşinin kaçırıldığından emin oldu.

Haber çok geçmeden Arhan'a da ulaştı.

Tufan'ın Deniz'i götürdüğü evi bulan Belmondo hemen harekete geçti.

Nehir kıyısındaki eve ulaştıklarında ise Deniz gideli çok olmuştu...

Güzel Aşklar Diyarının 3. bölümünde neler oldu Boşanma protokolü imzalandı... Evlilik bitiyor mu

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Dizinin yeni bölümünde;

Deniz'in başına bir şey gelmesinden endişe eden Arhan, onu polislerden önce buldu. Ancak yaşananlar ikilinin arasındaki buzları eritmeye yetmedi.

Güzel Aşklar Diyarının 3. bölümünde neler oldu Boşanma protokolü imzalandı... Evlilik bitiyor mu

Arhan'ın soğuk tavırlarına daha fazla katlanamayan Deniz, Gönül'ün kendisine verdiği boşanma protokolünü imzaladı.

Ben herkesle, her şeyle mücadele edebilirim ama seninle edemem Arhan... Bu kadarına gücüm yok

Deniz'in beklenmedik gidişiyle darmadağın olan Arhan, yaşananların hesabını annesinden sordu.

Güzel Aşklar Diyarının 3. bölümünde neler oldu Boşanma protokolü imzalandı... Evlilik bitiyor mu

Deniz'i hiçbir zaman gelini olarak kabul etmeyeceğini söyleyen Gönül'e, ilk müdahale Hakim'den geldi.

Git Deniz'e durumu anlat... Annem haddini aşmış de...

Cemal Alaca cinayetinin şüphelisi olarak aranan Tufan, soruya alındı.

Deniz'i kaçırmadığını söyleyen, Tufan cinayetle bir alakasının olmadığını anlattı. Ortaya çıkan kamera kayıtları ise Tufan'ı zor duruma düşürdü.

Güzel Aşklar Diyarının 3. bölümünde neler oldu Boşanma protokolü imzalandı... Evlilik bitiyor mu

Tufan'ı Kapadokya'ya çağırdığı ortaya çıkan Sema, yeni bir skandala daha imza attı.

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Alacalar'ın adını kullanarak kuyumcuya giden Sema, pırlanta bilekliği çaldı ancak kısa sürede yakayı ele verdi.

Haber kısa sürede konağa ulaşırken, Arhan olaya müdahale etti.

Roza'nın babası Bedirhan, Cemal'in ölümünün ardından kızının Alaca konağında kalmasına izin vermeyeceğini söyledi.

Güzel Aşklar Diyarının 3. bölümünde neler oldu Boşanma protokolü imzalandı... Evlilik bitiyor mu

Bedirhan kızına iki seçenek sundu: Ya benimle Diyarbakır'a geleceksin yada Cihangir ile nikahlanacaksın...

Bütün gece sokak sokak Sema'yı arayan Deniz ve Arhan'a iyi haber Ünzile'den geldi.

Deniz'i otele bırakan Arhan, ona sabah ilk iş boşanma protokolünü imzalayıp göndereceğini söyledi.

Komiser Umut, kamera kayıtlarını incelendi ve Tufan'ın Cemal'in vurulduğu gece sabaha kadar barda olduğu ortaya çıktı.

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Arhan'ı asıl şoke eden ise Tufan'ın saklandığı evin Eşref'e ait olmasıydı.

Güzel Aşklar Diyarının 3. bölümünde neler oldu Boşanma protokolü imzalandı... Evlilik bitiyor mu

Tufan'ın duruşmasına giden Deniz, ifadesini değiştirdi. Deniz'in bu kararının arkasındaki kişinin Hakim olduğunu bilmeyen Arhan, mahkeme salonunu terk etti.

Deniz'e yüklenen Arhan, gerçekleri Cihangir'den duyunca yaptığı hatanın farkına vardı.

Güzel Aşklar Diyarının 3. bölümünde neler oldu Boşanma protokolü imzalandı... Evlilik bitiyor mu

Konaktaki herkes mahkemede olanlara bir anlam vermeye çalışırken, beklenen açıklama Hakim'den geldi.

Hakim Alaca, Deniz'den ifadesini değiştirmesini istediğini anlattı.

Tufan'ın cinayetle ilgili verdiği ifadenin üzerine giden Belmondo, düğün gecesi konağa gelen kırmızı arabayı kamera kayıtlarından tespit etti.

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Güzel Aşklar Diyarının 3. bölümünde neler oldu Boşanma protokolü imzalandı... Evlilik bitiyor mu

Dizinin final sahnesinde,

Kocasını öldüren kişinin Tufan olduğuna inanmaktan vazgeçmeyen Roza, Hakim'in onu sakladığı bağ evine gitti.

Elindeki silahı Tufan'a doğrultan Roza'yı hiç de tahmin etmediği bir son bekliyordu...

Güzel Aşklar Diyarının 3. bölümünde neler oldu Boşanma protokolü imzalandı... Evlilik bitiyor mu

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#Güzel Aşklar Diyarı#Güzel Aşklar Diyarı 3. Bölüm#Kanal D

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