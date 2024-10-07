'Güzel Aşklar Diyarı'nın 3. bölümünde neler oldu? Boşanma protokolü imzalandı... Evlilik bitiyor mu?

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Dizinin 2. bölümünde;

Deniz'in Lal'den rahatsız olduğunu söylemesinin ardından Arhan karısını çocukluğunun geçtiği at çiftliğine götürdü.

Deniz'e düğün hediyesini veren Arhan, dedesinden gelen telefonla soluğu holdingde aldı.

Sema'dan Deniz'in konaktan çıkacağını öğrenen Tufan, saplantılı olduğu aşkının peşine düştü.

Deniz'in bir anlık dalgınlığından faydalanan Tufan, onu kaçırdı. Sema'nın telefon kayıtlarını bulan Ünzile, Belmondo'nun gelişiyle kardeşinin kaçırıldığından emin oldu.

Haber çok geçmeden Arhan'a da ulaştı.

Tufan'ın Deniz'i götürdüğü evi bulan Belmondo hemen harekete geçti.

Nehir kıyısındaki eve ulaştıklarında ise Deniz gideli çok olmuştu...

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Dizinin yeni bölümünde;

Deniz'in başına bir şey gelmesinden endişe eden Arhan, onu polislerden önce buldu. Ancak yaşananlar ikilinin arasındaki buzları eritmeye yetmedi.

Arhan'ın soğuk tavırlarına daha fazla katlanamayan Deniz, Gönül'ün kendisine verdiği boşanma protokolünü imzaladı.

Ben herkesle, her şeyle mücadele edebilirim ama seninle edemem Arhan... Bu kadarına gücüm yok

Deniz'in beklenmedik gidişiyle darmadağın olan Arhan, yaşananların hesabını annesinden sordu.

Deniz'i hiçbir zaman gelini olarak kabul etmeyeceğini söyleyen Gönül'e, ilk müdahale Hakim'den geldi.

Git Deniz'e durumu anlat... Annem haddini aşmış de...

Cemal Alaca cinayetinin şüphelisi olarak aranan Tufan, soruya alındı.

Deniz'i kaçırmadığını söyleyen, Tufan cinayetle bir alakasının olmadığını anlattı. Ortaya çıkan kamera kayıtları ise Tufan'ı zor duruma düşürdü.

Tufan'ı Kapadokya'ya çağırdığı ortaya çıkan Sema, yeni bir skandala daha imza attı.

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Alacalar'ın adını kullanarak kuyumcuya giden Sema, pırlanta bilekliği çaldı ancak kısa sürede yakayı ele verdi.

Haber kısa sürede konağa ulaşırken, Arhan olaya müdahale etti.

Roza'nın babası Bedirhan, Cemal'in ölümünün ardından kızının Alaca konağında kalmasına izin vermeyeceğini söyledi.

Bedirhan kızına iki seçenek sundu: Ya benimle Diyarbakır'a geleceksin yada Cihangir ile nikahlanacaksın...

Bütün gece sokak sokak Sema'yı arayan Deniz ve Arhan'a iyi haber Ünzile'den geldi.

Deniz'i otele bırakan Arhan, ona sabah ilk iş boşanma protokolünü imzalayıp göndereceğini söyledi.

Komiser Umut, kamera kayıtlarını incelendi ve Tufan'ın Cemal'in vurulduğu gece sabaha kadar barda olduğu ortaya çıktı.

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Arhan'ı asıl şoke eden ise Tufan'ın saklandığı evin Eşref'e ait olmasıydı.

Tufan'ın duruşmasına giden Deniz, ifadesini değiştirdi. Deniz'in bu kararının arkasındaki kişinin Hakim olduğunu bilmeyen Arhan, mahkeme salonunu terk etti.

Deniz'e yüklenen Arhan, gerçekleri Cihangir'den duyunca yaptığı hatanın farkına vardı.

Konaktaki herkes mahkemede olanlara bir anlam vermeye çalışırken, beklenen açıklama Hakim'den geldi.

Hakim Alaca, Deniz'den ifadesini değiştirmesini istediğini anlattı.

Tufan'ın cinayetle ilgili verdiği ifadenin üzerine giden Belmondo, düğün gecesi konağa gelen kırmızı arabayı kamera kayıtlarından tespit etti.

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Dizinin final sahnesinde,

Kocasını öldüren kişinin Tufan olduğuna inanmaktan vazgeçmeyen Roza, Hakim'in onu sakladığı bağ evine gitti.

Elindeki silahı Tufan'a doğrultan Roza'yı hiç de tahmin etmediği bir son bekliyordu...