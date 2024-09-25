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'Güzel Aşklar Diyarı'ndan yepyeni bir tanıtım... Katil kim? Cemal'i kim, neden vurdu?

Güncelleme Tarihi:

#Güzel Aşklar Diyarı#Kanal D#Üzel Aşklar Diyarı 2. Bölüm Tanıtım
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2024 15:20

Sezonun iddialı yapımlarından olan Güzel Aşklar Diyarı, birinci bölümüyle adından çok söz ettirdi. Deniz ve Arhan çiftinin sıcak ve samimi aşkının Cemal Alaca cinayetiyle gölgelendiği ilk bölüm, izleyicileri göz yaşlarına boğdu. Dizinin ikinci bölümünden yayınlanan tanıtım filmi ise diziye dair merakı ikiye katlarken Cemal’i kimin neden vurduğu ile ilgili soru işaretleri yeni bölümde ortadan kalkacak.

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KONAKTA GÜÇ SAVAŞI

İkinci bölümün fragmanında Deniz’i hem konağında hem de ailesinde görmek istemeyen Gönül Alaca’nın sert ve yıkıcı tavrı dikkat çekerken asıl hikâyenin yeni başladığının sinyalleri verildi. Tanıtım filminde Deniz, Alaca Konağı’nda kötü bir odaya yerleştiriliyor.

Güzel Aşklar Diyarından yepyeni bir tanıtım... Katil kim Cemali kim, neden vurdu

Aşkına sahip çıkan Arhan, “Deniz benim karım, bu evde de ona göre muamele görecek.” diyerek Gönül Alaca’ya rest çekiyor. Arhan, Deniz’i konağa neden getirdi? Deniz, kendisine yönelik kötü davranışlara ne cevap verecek? Gönül, Belmondo’dan ne istedi? Cemal’i kim, neden vurdu? Tüm bu soruların cevabı dizinin ikinci bölümünde açıklığa kavuşacak.

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Güzel Aşklar Diyarından yepyeni bir tanıtım... Katil kim Cemali kim, neden vurdu

ROZA YIKTI GEÇTİ
Güzel Aşklar Diyarı’nın ilk bölümünde bebek bekleyen Cemal ile Roza’nın sahneleri çok beğenildi. Mutlu çiftin dünyası Cemal’in kalbine saplanan bir kurşun ile darmadağın olurken bebeğin doğduğu gün kocası Cemal’i kaybeden Roza’nın feryadı herkesi derinden sarstı. Roza karakterine hayat veren oyuncu Ekin Aksoy’un oyunculuk performansı da sosyal medyanın gündemine oturdu.

Güzel Aşklar Diyarından yepyeni bir tanıtım... Katil kim Cemali kim, neden vurdu

PAZARTESİ KANAL D’DE

Güzel Aşklar Diyarı, heyecan dolu yeni bölümü ile pazartesi akşamı Kanal D’de ekrana gelecek.

Güzel Aşklar Diyarından yepyeni bir tanıtım... Katil kim Cemali kim, neden vurdu

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#Güzel Aşklar Diyarı#Kanal D#Üzel Aşklar Diyarı 2. Bölüm Tanıtım

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