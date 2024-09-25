'Güzel Aşklar Diyarı'ndan yepyeni bir tanıtım... Katil kim? Cemal'i kim, neden vurdu?

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KONAKTA GÜÇ SAVAŞI



İkinci bölümün fragmanında Deniz’i hem konağında hem de ailesinde görmek istemeyen Gönül Alaca’nın sert ve yıkıcı tavrı dikkat çekerken asıl hikâyenin yeni başladığının sinyalleri verildi. Tanıtım filminde Deniz, Alaca Konağı’nda kötü bir odaya yerleştiriliyor.

Aşkına sahip çıkan Arhan, “Deniz benim karım, bu evde de ona göre muamele görecek.” diyerek Gönül Alaca’ya rest çekiyor. Arhan, Deniz’i konağa neden getirdi? Deniz, kendisine yönelik kötü davranışlara ne cevap verecek? Gönül, Belmondo’dan ne istedi? Cemal’i kim, neden vurdu? Tüm bu soruların cevabı dizinin ikinci bölümünde açıklığa kavuşacak.

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ROZA YIKTI GEÇTİ



Güzel Aşklar Diyarı’nın ilk bölümünde bebek bekleyen Cemal ile Roza’nın sahneleri çok beğenildi. Mutlu çiftin dünyası Cemal’in kalbine saplanan bir kurşun ile darmadağın olurken bebeğin doğduğu gün kocası Cemal’i kaybeden Roza’nın feryadı herkesi derinden sarstı. Roza karakterine hayat veren oyuncu Ekin Aksoy’un oyunculuk performansı da sosyal medyanın gündemine oturdu.

PAZARTESİ KANAL D’DE



Güzel Aşklar Diyarı, heyecan dolu yeni bölümü ile pazartesi akşamı Kanal D’de ekrana gelecek.