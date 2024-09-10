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Güzel Aşklar Diyarı'ndan bir tanıtım daha... 'Deniz benim karım, yeri de benim yanım'

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#Güzel Aşklar Diyarı#Özgü Kaya#Burak Berkay Akgül
Güzel Aşklar Diyarından bir tanıtım daha... Deniz benim karım, yeri de benim yanım
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2024 13:42

Yeni sezonun iddialı dizileri arasında yer alan Güzel Aşklar Diyarı; oyuncu kadrosu, mekanları ve sürükleyici hikayesi ile merak uyandırmaya devam ediyor. Dizinin ikinci tanıtım filmi, Deniz (Özgü Kaya) ve Arhan’ın (Burak Berkay Akgül) tutkulu aşkı ile başlıyor, faili meçhul bir cinayet ile son buluyor. Fragmana, Arhan’ın “Deniz benim karım, yeri de benim yanım.” sözleri damga vuruyor.

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ÇARPICI TANITIM FİLMLERİ

Kanal D’nin, güçlü projelerinden biri olan Güzel Aşklar Diyarı, daha yayına girmeden çarpıcı tanıtım filmleriyle gündem oluyor. Dizinin yeni fragmanı, herkesin içini ısıtan aşk dolu görüntüler ile başlıyor. Arhan’ın Deniz’e evlenme teklifi ve Eşref’in ailesinin “Bunlar bizi ayakta uyutuyor. Müstakbel damat adayımız, Kayseri Havalimanı’nın ortasında sevgilisine evlenme teklif ediyor.” tepkisiyle gerilim üst seviyeye çıkıyor.

Güzel Aşklar Diyarından bir tanıtım daha... Deniz benim karım, yeri de benim yanım

BİRBİRİMİZE İNANALIM

Fragman, masum bir aşkın, bir ailenin hayatını nasıl darmadağın ettiğini özetlerken Arhan’ın “Biz seninle her şeyin üstesinden geliriz, yeter ki birbirimizi dinleyelim, sadece birbirimize inanalım.” sözleri ikili arasındaki aşkın boyutunu ortaya koyuyor. Düğün salonunda başlayan, hastane koridorlarında son bulan ve sonunda herkesi yıkan bir ölümün yer aldığı fragman, izleyicilere güçlü bir hikâye ve görsel bir şölen vadediyor.

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Güzel Aşklar Diyarından bir tanıtım daha... Deniz benim karım, yeri de benim yanım

GERİ SAYIM BAŞLADI

Çekimleri Kapadokya’da süren Güzel Aşklar Diyarı’nın yönetmen koltuğunda Mahsun Kırmızıgül oturuyor. Yapımını Med Yapım ve Boyut Film yaptığı dizinin yapımcılığını ise Fatih Aksoy’a üstleniyor. Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal’ın kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Halil Ergün, Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Meltem Cumbul, Melis Birkan, Ege Kökenli, Özgür Emre Yıldırım, Ekin Aksoy, Berkan Şal, Ali Başar, İbrahim Dizlek, Miray Akay, Yankı Ayhan, Yunus Narin, Ersel Şibil, Mustafa Arda Işık, Işıltı Su Alyanak, Lidya Atlik gibi isimler yer alıyor.

Güzel Aşklar Diyarı yeni sezonda Kanal D’de ekrana gelecek.

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#Güzel Aşklar Diyarı#Özgü Kaya#Burak Berkay Akgül

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