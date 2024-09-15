Güzel Aşklar Diyarı'ndan ağlatan tanıtım

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HEM AĞLADI, HEM AĞLATTI…

Yeni sezonun en iddialı projeleri arasında yer alan Güzel Aşklar Diyarı, ekrana gelmek için gün sayıyor. Güçlü oyuncu kadrosu, etkileyici çekimleri ve başarılı rejisiyle dikkat çeken diziden ilk kez bir ön izleme sahnesi yayınlandı. Özgü Kaya’nın canlandırdığı ‘Deniz’ karakterinin kanlar içindeki gelinliğiyle duş aldığı ve ablası Ünzile’nin (Melis Birkan) o gelinliği ağlayarak çözdüğü sahne, Kıraç’ın seslendirdiği “Zeynebim” türküsünde geçen ‘Söğüdün yaprağı narindir, narin…’ mısrası eşliğinde ekrana geldi. Video, Kanal D’nin sosyal medya hesaplarından ise, “Hayat narin bir çiçek… Bir kez koparılınca, geriye acından başka bir şey kalmıyor.” notuyla paylaşıldı.

