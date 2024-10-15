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Güzel Aşklar Diyarı'nda Ünzile'nin sırrı ortaya çıktı

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#Güzel Aşklar Diyarı#Güzel Aşklar Diyarı 4. Bölüm#Kanal D
Güzel Aşklar Diyarında Ünzilenin sırrı ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2024 13:36

Deniz ve Arhan’ın imkânsız aşkını konu alan Güzel Aşklar Diyarı’nın yeni bölümü yayınlandı. Ünzile’nin Deniz’in annesi olduğunun ortaya çıkması izleyicileri şoke ederken; Hakimcan’ın Gönül’e babası Cihangir ve Hanzade’nin birlikte olduğunu itiraf etmesi büyük şaşkınlık yarattı.

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ROZA TUFAN’IN PEŞİNDE

Kanal D’de yayınlanan Güzel Aşklar Diyarı, yeni bölümüyle pazartesi akşamı ekrana geldi. Roza’nın Tufan’ı öldürmek için bağ evine gittiğini ve yaşanan arbede sonucu Tufan’ın kaçtığını öğrenen Hakim Alaca, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Güzel Aşklar Diyarında Ünzilenin sırrı ortaya çıktı

ÜNZİLE’DEN TERS KÖŞE

Sema, Deniz’in kafasına göre yaşamasından dolayı ablası Ünzile’ye tepki gösterdi. Sema’nın “Takıntılı annelere benziyorsun.” sözleri Ünzile’yi geçmişe götürdü. Ünzile’nin Deniz’i bebekken “Annesinin meleği” olarak sevmesi, Ünzile’nin Deniz’in annesi olduğu gerçeğini ortaya çıkardı.

Güzel Aşklar Diyarında Ünzilenin sırrı ortaya çıktı

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DENİZ İLE HALİL TANIŞTI

Sema ile yolda yürüyen Ünzile, geçmişte aşk yaşadığı Halil’i görünce büyük bir sarsıntı yaşadı. Geçici bir süreliğine hastaneye çalışmaya giden Deniz, hastanenin başhekimi olan Halil ile tanıştı.

Güzel Aşklar Diyarında Ünzilenin sırrı ortaya çıktı

CİHANGİR: KATİLİM BEN

Güzel Aşklar Diyarı’nın final sahnesinde Hakim Bey, iyileşene kadar işlerin başına Arhan’ın geçmesini istedi. Bunu hazmedemeyen Cihangir, soluğu meyhanede aldı. Cihangir’in, kendisini almaya gelen Hanzade’ye yönelik “Katilim ben. Hepsi benim yüzümden oldu, ben öldürdüm.” sözlerini duyan Deniz ise şoke oldu. Deniz, aklını karıştırmak isteyen Hanzade’ye rağmen olanları Arhan’a anlattı.

Güzel Aşklar Diyarında Ünzilenin sırrı ortaya çıktı

HER PAZARTESİ KANAL D’DE

Deniz gerçek annesinin Ünzile olduğunu öğrenecek mi? Halil yoksa Deniz’in babası mı? Alaca Konağı’nın en büyük sırrını öğrenen Gönül ne yapacak? Tüm bu soruların cevabı dizinin yeni bölümünde izleyici ile buluşacak.

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Güzel Aşklar Diyarında Ünzilenin sırrı ortaya çıktı

GÜÇLÜ DİZİYE, GÜÇLÜ KADRO

Güzel Aşklar Diyarı’nın yapımını Med Yapım ve Boyut Film, yapımcılığını ise Fatih Aksoy üstleniyor. Yönetmenliğini Deniz Koloş ve Koray Kerimoğlu’nun üstlendiği dizinin senaryosunu ise Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal kaleme alıyor. Halil Ergün, Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Meltem Cumbul, Melis Birkan, Ege Kökenli, Özgür Emre Yıldırım, Ekin Aksoy, Berkan Şal, Ali Başar, İbrahim Dizlek, Miray Akay, Yankı Ayhan, Yunus Narin, Ersel Şibil, Mustafa Arda Işık, Işıltı Su Alyanak, Lidya Atlik gibi isimlerin yer aldığı dizi Güzel Aşklar Diyarı yeni bölümleri ile her pazartesi akşamı Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.

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#Güzel Aşklar Diyarı#Güzel Aşklar Diyarı 4. Bölüm#Kanal D

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