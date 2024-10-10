Güzel Aşklar Diyarı'nda 'Ağlama Sen' sürprizi... Mahsun Kırmızıgül unutulmaz eseriyle diziye damga vurdu

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ARHAN PİŞMAN

Güzel Aşklar Diyarı’nın 4’üncü bölümü için hazırlanan son tanıtım filmi izleyenleri geçmişe götürdü. Geçtiğimiz bölüme boşanmaları ile damga vuran Deniz ve Arhan’ın yeniden bir araya geldiği fragmanda Arhan, pişmanlığını ifade ederek Deniz’den özür diliyor.

BİZDEN VAZGEÇME

Arhan’ın “Deniz ben çok pişmanım. Çok seviyorum seni. Senin için her şeyi yapmaya hazırım. Yeter ki gitme. Yeter ki vazgeçme bizden. Lütfen bana bir şans daha var.” sözleri Deniz’in kafasını karıştırırken Mahsun Kırmızıgül’ün Ağlama Sen şarkısı duyuluyor.

SOSYAL MEDYADA DA GÜNDEM OLDU

Tanıtım filminde, Burak Berkay Akgül (Arhan) ve Özgü Kaya’nın (Deniz) oyunculuk performansları sosyal medyada da gündem oldu. Çok sayıda olumlu yorum ile beğeni alan tanıtımda geçen duygu yüklü sahnelerin hikayesi dizinin yeni bölümünde seyirci ile buluşacak.

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MAHSUN KIRMIZIGÜL İMZALI

Yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül’ün yaptığı Güzel Aşklar Diyarı’nın yapımını Med Yapım ve Boyut Film, yapımcılığını ise Fatih Aksoy üstleniyor. Senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal’ın kaleme aldığı dizide Halil Ergün, Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Meltem Cumbul, Melis Birkan, Ege Kökenli, Özgür Emre Yıldırım, Ekin Aksoy, Berkan Şal, Ali Başar, İbrahim Dizlek, Miray Akay, Yankı Ayhan, Yunus Narin, Ersel Şibil, Mustafa Arda Işık, Işıltı Su Alyanak, Lidya Atlik gibi isimler rol alıyor.

HER PAZARTESİ KANAL D’DE

Güzel Aşklar Diyarı, yeni bölümleri ile her pazartesi akşamı Kanal D’de olacak.