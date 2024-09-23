Güzel Aşklar Diyarı’na yolculuk başlıyor

Haberin Devamı

USTALARLA GENÇLER AYNI KADRODA



Hazırlıkları 2.5 yıl süren, yönetmen koltuğunda Mahsun Kırmızıgül’ün oturduğu “Güzel Aşklar Diyarı” usta isimlerle genç yetenekleri bir araya getirdi.

Halil Ergün, Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Meltem Cumbul, Melis Birkan gibi başarılı oyuncuların rol aldığı dizi, tanıtım filmleriyle gündemden hiç düşmedi.

Yapımını Med Yapım ve Boyut Film’in, yapımcılığını ise Fatih Aksoy’un üstlendiği projenin senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ile Nil Güleç Ünsal kaleme alıyor.

DENİZ BANA İLHAM VERİYOR



Özgü Kaya, heyecanını şu sözlerle dile getirdi:

“Deniz benim için çok özel, çünkü onun güçlü duruşu, hayata bakışı ve tüm zorluklara rağmen ayakta kalma mücadelesi bana da ilham veriyor. İzleyicilerin Deniz’in yaşadıklarına tanıklık ederken kendi hayatlarından da bir şeyler bulabileceklerini düşünüyorum. Hep birlikte heyecanlı, sürükleyici ve duygusal bir yolculuğa çıkacağız.”

Haberin Devamı

Burak Berkay Akgül de “Umarım bu dizi, hayallerindeki aşkı arayan herkese unutulmaz bir duygusal yolculuk yaşatır” diye konuştu.