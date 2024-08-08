Güzel Aşklar Diyarı'na yolculuk

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DOĞRU İNSANLAR, İYİ PROJE



“Güzel Aşklar Diyarı”nın okuma provası önceki gün Boyut Film’de yapıldı. Mahsun Kırmızıgül, “Biz bu hikâyeye 2.5 yıl önce hazırlanmaya başladık. Meltem Cumbul, New York’tan buraya taşındı. Halil Ergün uzun zaman sonra bu projeyi kabul etti. Doğru insanlarla iyi bir projede buluştuk. Kapadokya’dan sonra Karadeniz ve Diyarbakır çekimlerimiz olacak” dedi.

10 yıl sonra “Güzel Aşklar Diyarı” ile ekrana dönmeye hazırlanan Meltem Cumbul, “Hikâye beni çok heyecanlandırdı” dedi. Halil Ergün de şöyle konuştu: “Aslında yoğun bir dönem geçirdim, yorgundum. Ama Mahsun beni ikna etti. Bir de en etkilendiğim yerdir Kapadokya. Hep derim ki, Kapadokya’yı görmeyen Anadoluluyum demesin.”

Güçlü kadro

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Yapımını Med Yapım ve Boyut Film’in üstlendiği “Güzel Aşklar Diyarı”nda Halil Ergün ve Meltem Cumbul’un yanı sıra Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Melis Birkan, Ege Kökenli, Özgür Emre Yıldırım, Ekin Aksoy, Berkan Şal, Ali Başar, İbrahim Dizlek, Miray Kaya, Yankı Ayhan, Yunus Narin, Ersel Şibil, Mustafa Arda Işık ve Işıltısu Alyanak da rol alacak. Dizinin müzikleri de Mahsun Kırmızıgül’ün imzasını taşıyacak.