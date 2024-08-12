'Güzel Aşklar Diyarı'na yeni oyuncu

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Yiğit Yapıcı da yapımda Cemal karakterini canlandıracak. Dizinin başrollerinde yer alan Burak Berkay Akgül’ün abisi olarak izleyicilere güçlü bir performans sergileyecek olan Yapıcı, rolüyle şimdiden merak uyandırdı.

Kapadokya’nın mistik dokusunu ekranlara taşıyan projede, Yapıcı’nın karakterinin derinliği ve yaşanmışlıkları seyirciler üzerinde derin izler bırakacak. Yiğit Yapıcı, “Güzel Aşklar Diyarı”nda oyunculuk yeteneğini kanıtlayacak.

Mahsun Kırmızıgül’ün yönetmenliğini üstlendiği dizinin başrollerinde Halil Ergün, Meltem Cumbul, Özgü Kaya yer alıyor.