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'Güzel Aşklar Diyarı'na son 2 gün... Alaca Konağı'nı görmeye hazır mısınız?

Güncelleme Tarihi:

#Güzel Aşklar Diyarı#Kanal D#23 Eylül
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2024 15:41

Kapadokya’nın eşsiz doğasının, Mahsun Kırmızıgül’ün yönetmenliğinde imkânsız bir aşk hikayesi ile birleştiği “Güzel Aşklar Diyarı”, 23 Eylül Pazartesi akşamı ilk bölümü ile ekrana gelecek. Herkesin merakla beklediği diziden yeni fotoğraflar ortaya çıktı. Dizinin görsel dünyasının zenginliğini ortaya koyan kareler, ilk bölüme dair heyecanı artırdı.

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BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Kanal D’nin yeni dizisi Güzel Aşklar Diyarı izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Daha yayına girmeden oyuncu kadrosu, fragmanları ve mekanlarıyla dikkatleri üzerine çeken dizinin birinci bölümünden yeni fotoğraflar izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Güzel Aşklar Diyarına son 2 gün... Alaca Konağını görmeye hazır mısınız

Alaca Konağı’nın ihtişamını gözler önüne seren ve çok konuşulan kanlı düğünden seçilen fotoğraflar, yayınlanır yayınlanmaz sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü.

Güzel Aşklar Diyarına son 2 gün... Alaca Konağını görmeye hazır mısınız

MAHSUN KIRMIZIGÜL İMZALI

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Yönetmen koltuğunda Mahsun Kırmızıgül’ün oturduğu, Güzel Aşklar Diyarı’nın yapımını Med Yapım ve Boyut Film, yapımcılığını ise Fatih Aksoy üstleniyor. Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal’ın kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Halil Ergün, Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Meltem Cumbul, Melis Birkan, Ege Kökenli, Özgür Emre Yıldırım, Ekin Aksoy, Berkan Şal, Ali Başar, İbrahim Dizlek, Miray Akay, Yankı Ayhan, Yunus Narin, Ersel Şibil, Mustafa Arda Işık, Işıltı Su Alyanak, Lidya Atlik gibi isimler yer alıyor 

Güzel Aşklar Diyarına son 2 gün... Alaca Konağını görmeye hazır mısınız

PAZARTESİ BAŞLIYOR

Güzel Aşklar Diyarı, 23 Eylül Pazartesi’den itibaren her pazartesi Kanal D’de ekrana gelecek.

Güzel Aşklar Diyarına son 2 gün... Alaca Konağını görmeye hazır mısınız

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#Güzel Aşklar Diyarı#Kanal D#23 Eylül

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