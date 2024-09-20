'Güzel Aşklar Diyarı'na son 2 gün... Alaca Konağı'nı görmeye hazır mısınız?

Haberin Devamı

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Kanal D’nin yeni dizisi Güzel Aşklar Diyarı izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Daha yayına girmeden oyuncu kadrosu, fragmanları ve mekanlarıyla dikkatleri üzerine çeken dizinin birinci bölümünden yeni fotoğraflar izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Alaca Konağı’nın ihtişamını gözler önüne seren ve çok konuşulan kanlı düğünden seçilen fotoğraflar, yayınlanır yayınlanmaz sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü.

MAHSUN KIRMIZIGÜL İMZALI

Haberin Devamı

Yönetmen koltuğunda Mahsun Kırmızıgül’ün oturduğu, Güzel Aşklar Diyarı’nın yapımını Med Yapım ve Boyut Film, yapımcılığını ise Fatih Aksoy üstleniyor. Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal’ın kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Halil Ergün, Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Meltem Cumbul, Melis Birkan, Ege Kökenli, Özgür Emre Yıldırım, Ekin Aksoy, Berkan Şal, Ali Başar, İbrahim Dizlek, Miray Akay, Yankı Ayhan, Yunus Narin, Ersel Şibil, Mustafa Arda Işık, Işıltı Su Alyanak, Lidya Atlik gibi isimler yer alıyor

PAZARTESİ BAŞLIYOR

Güzel Aşklar Diyarı, 23 Eylül Pazartesi’den itibaren her pazartesi Kanal D’de ekrana gelecek.