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'Güzel Aşklar Diyarı'na ateş düştü... Deniz ve Arhan yol ayrımında

Güncelleme Tarihi:

#Güzel Aşklar Diyarı#Kanal D#Boyut Film
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2024 11:00

Sezonun iddialı dizilerinden ‘Güzel Aşklar Diyarı’nda heyecan bir an olsun dinmiyor. Cemal Alaca’nın ölümü, Deniz’in kaçırılmasının ardından yeni bölüme Deniz ve Arhan’ın yol ayrımı damga vuracak. Deniz, mahkemede Tufan’ın yanına kendi rızasıyla gittiğini ifade ederken Arhan, annesine “Sen böyle davranmaya devam ettikçe ben Deniz’e daha çok bağlanacağım anne.” itirafında bulunacak.

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DENİZ’İN ÇARESİZLİĞİ

Kanal D ekranlarına gelen diziden iki yeni tanıtım filmi yayınlandı. Fragmanlar, istenmeyen gelin olmasına rağmen aşkı için her şeye katlanan Deniz’in çaresizliğini gözler önüne serdi. Cemal Alaca’nın ölümü yüzünden suçlanan ve gelin geldiği konakta ayakta durmaya çalışan Deniz’in içler acısı hali yürekleri burktu. Tanıtım filmlerinde mahkemede görülen Deniz, “Tufan benim akrabam. Kaçırmadı beni! Ben kendi rızamla gittim yanına.” sözleriyle Tufan’ı korudu. Arhan, sinirlenerek mahkemeyi terk etti.

Güzel Aşklar Diyarına ateş düştü... Deniz ve Arhan yol ayrımında

İLK ZELZELEDE YIKILDI

İmkânsız bir aşkın çevresinde yaşanan olayları izleyici ile buluştursa da içerisinde barındırdığı aile hikayesi ile dikkat çeken dizide Gönül ve Arhan arasında yaşanan çekişme gün yüzüne çıktı. Oğlu Arhan’ı korumak için sınır tanımayan Gönül, “Bu evlilik bir hataydı zaten ilk zelzelede yıkıldı gitti.” sözleriyle oğluna çıkışırken Arhan “Sen böyle davranmaya devam ettikçe ben Deniz’e daha çok bağlanacağım anne.” karşılığını verdi.

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Güzel Aşklar Diyarına ateş düştü... Deniz ve Arhan yol ayrımında

MAHSUN KIRMIZIGÜL İMZALI

Yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül’ün yaptığı Güzel Aşklar Diyarı’nın yapımını Med Yapım ve Boyut Film, yapımcılığını ise Fatih Aksoy üstleniyor. Senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal’ın kaleme aldığı dizide Halil Ergün, Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Meltem Cumbul, Melis Birkan, Ege Kökenli, Özgür Emre Yıldırım, Ekin Aksoy, Berkan Şal, Ali Başar, İbrahim Dizlek, Miray Akay, Yankı Ayhan, Yunus Narin, Ersel Şibil, Mustafa Arda Işık, Işıltı Su Alyanak, Lidya Atlik gibi isimler rol alıyor.

Güzel Aşklar Diyarına ateş düştü... Deniz ve Arhan yol ayrımında

Güzel Aşklar Diyarı, yeni bölümleri ile her pazartesi akşamı Kanal D’de olacak.

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#Güzel Aşklar Diyarı#Kanal D#Boyut Film

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