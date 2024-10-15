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Güzel Aşklar Diyarı son bölüm tek parça izleme ekranı yayınlandı. Yönetmen koltuğunda Mahsun Kırmızıgül’ün oturduğu dizinin senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ile Nil Güleç Ünsal'ın kaleme aldığı Güzel Aşklar Diyarı'nın 14 Ekim tarihli 4. son bölümünde, Gönül'ün Cihangir ile Hakim Can arasındaki konuşmayı duyması dikkat çekti. Arhan'ın Cihangir'i gece konağa getiren kişinin Hanzade olduğunu söylemesiyle, parçaları birleştiren Gönül yasak ilişkiyi öğrendi. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise Güzel Aşklar Diyarı yeni bölümde çarpıcı gelişmeler yaşanacağının sinyallerini verdi. İşte, Güzel Aşklar Diyarı 4. bölüm full HD kesintisiz izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanıyla ilgili merak edilenler.

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GÜZEL AŞKLAR DİYARI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

14 Ekim Pazartesi günü yayınlanan Güzel Aşklar Diyarı dizisinin 4. bölümünde Arhan, Deniz ile aralarındaki buzları eritmeye çalışıyor!

Roza’nın Tufan’a silah doğrultması, Tufan’ın ellerinden kaçmasına sebep olur. Arhan, Deniz’le aralarındaki buzları eritmeye uğraşırken Lal’in evden kaçıp Alaca konağına sığınması Deniz ve Arhan arasında yeni bir gerilim başlatır. Arhan’ın peşinde oldukları kamyoneti bulmak için gittiği yerde yaşayacağı şok bütün planlarını etkileyecektir. Bu sırada Deniz, kendisine gelen bir teklifle hastanede çalışmak için görüşmeye gider. Ancak henüz farkında olmasa da yolu hayatını etkileyecek biriyle kesişmiştir. Tüm bunlar yaşanırken Gönül, beklemediği bir anda konağın en büyük sırrını öğrenir.

GÜZEL AŞKLAR DİYARI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Gönül, Cihangir ve Hanzade arasındaki yasak ilişkiyi öğrenmiştir. Hakim ise olan bitenden habersizdir. Hakim gerçekleri öğrenecek mi?

Güzel Aşklar Diyarı yeni bölümleriyle her pazartesi 20.00'da Kanal D'de!