Güzel Aşklar Diyarı sete çıktı

Haberin Devamı

Yaz sezonunda art arda başlattığı diziler, müzik eğlence ve yarışma programlarıyla dikkatleri üzerine çeken Kanal D, yeni yapımlar için çalışmaya devam ediyor. Kanalın yeni sezon için hazırlık yaptığı önemli projelerden biri de Güzel Aşklar Diyarı olacak.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da ilk okuma provası yapılan dizinin çekimleri Kapadokya’da başladı. Çekimlerin kamera arkası fotoğrafları da ilk kez ortaya çıktı. Yayınlanan fotoğraflar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İKİ YABANCININ BÜYÜK AŞKI

Yapımını Medyapım ve Boyut Film’in, yapımcılığını Fatih Aksoy’un üstlendiği, senaryosunu ise Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal’ın kaleme aldığı Güzel Aşklar Diyarı, Kapadokya’da geçen sürükleyici bir hikayeyi izleyici ile buluşturacak. Dizi, Kapadokya’nın en köklü ailelerinden biri olan Alaca ailesinin gizemli ve entrika dolu hikayesini, iki yabancının büyük aşkı eşliğinde anlatıyor. Dizide, Deniz’in (Özgü Kaya) sürpriz gelişi ile birlikte aile içindeki dengeler tümüyle değişiyor.

Haberin Devamı

ÇOK ÖZEL MEKANLAR

İzleyicinin büyük bir merakla beklediği dizinin çekimleri, Kapadokya’nın eşsiz doğasında gerçekleşiyor. Kapadokya’nın yanı sıra Karadeniz Bölgesi ve Diyarbakır’da da çekimleri yapılacak olan dizi, hikayesi ile olduğu kadar mekanları ile de adından söz ettirecek.



Yapımını Medyapım ve Boyut Film’in yaptığı "Güzel Aşklar Diyarı"nın oyuncu kadrosu da oldukça güçlü. Halil Ergün, Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Meltem Cumbul, Melis Birkan, Ege Kökenli, Özgür Emre Yıldırım, Ekin Aksoy, Berkan Şal, Ali Başar, İbrahim Dizlek, Miray Kaya, Yankı Ayhan, Yunus Narin, Ersel Şibil, Mustafa Arda Işık, Işıltısu Alyanak gibi isimleri kadrosunda buluşturan dizinin müzikleri ise yine Mahsun Kırmızıgül’e ait.

Haberin Devamı

Güzel Aşklar Diyarı yakında Kanal D’de ekrana gelecek.