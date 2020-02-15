Güvercin'in 10. bölümünde neler olacak? Fragmanlar yayınlandı

Mehmet Ali Nuroğlu, Almila Ada, Menderes Samancılar, Nursel Köse, Devrim Saltoğlu, Toprak Sağlam gibi isimlerin rol aldığı Güvercin dizisi, bu hafta 10. bölümüyle ekran önüne çıkacak. Yeni bölüme kısa bir süre kala, 10. bölümden fragmanlar dizseverlerle paylaşıldı. İşte, Güvercin'in yeni bölümünden ayrıntılar...

Güvercin'in bu haftaki yeni bölümünde;

Kenan Kevsa’yı konaktan kovmuş, Ökkeş de nişana Nimet’in çocuğunu Kevsa’nın getirdiğini öğrenerek ona yüz çevirmiştir. Kevsa, İsmihan’ın evinde yalnız ve fakir bir hayat yaşamaya devam etmektedir. Zülüf ve Kenan İsmihan’ın mutluluğu ve sağlığı için evcilik oyununa devam ederken, bu oyun onları gitgide birbirlerine yaklaştırmıştır. Fakat İpek’in aniden çıkıp gelişiyle Kenan ve Zülüf’ün aşkı bu büyük sınavı da geçmeyi başarabilecek mi? İpek gerçekten İsmihan’ı ziyarete mi, yoksa Kenan’la olan geçmişin hesabını görmek için mi gelmiştir?

Zülüf, İpek’ten Kenan’ın geçmişini öğrendiğinde Kenan’a karşı nasıl bir tavır alacak? Gaffur Kasım ve Celil’i konuşturarak cezalarını kesmiş, işin arkasında Kevsa’nın olduğunu öğrenerek hesap sormak için Kevsa’nın karşısına çıkmıştır. Gaffur Kevsa’ya olan hislerini bir kenara bırakıp Bedir’in intikamını alabilecek midir? Ökkeş ise ağabeyinin sözünü dinleyip Nimet’e kendisini affettirmek için gittiğinde Nimet’in Antep’i terk ettiğini öğrenerek yıkılmıştır. Ökkeş Nimet’in izini bulup onu dönmeye ikna edebilecek midir?