ÃœnlÃ¼ oyuncu sokakta kaldÄ±, gururu uÄŸruna buna bile razÄ± oldu... VefalÄ± rol arkadaÅŸÄ± yalvarÄ±yor... Ne olur bÄ±rak, sana yardÄ±m edeyim

Ama bir de bunun tersi var... Bir zamanlar pÄ±rÄ±l pÄ±rÄ±l parlayan birer yÄ±ldÄ±zken bir anda kayÄ±p giden ve varÄ±nÄ± yoÄŸunu kaybedenler.

Ä°ÅŸte bir zamanlar hem yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±lÄ±ÄŸÄ± hem de rol aldÄ±ÄŸÄ± Ã§ok konuÅŸulan filmlerle tanÄ±nan Mickey Rourke da bunlardan biri...

KÄ°RASINI Ã–DEYEMEDÄ°ÄžÄ° EVÄ°NDEN ATILDI

73 yaÅŸÄ±ndaki Rourke'un son zamanlarda yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± bilmeyen kalmadÄ±.

KirasÄ±nÄ± Ã¶deyemediÄŸi evinden atÄ±ldÄ± Rourke. Ãœstelik bunun Ã¶ncesinde kendisi iÃ§in aÃ§Ä±lan yardÄ±m kampanyasÄ±nda toplanan parayÄ± da "bunu alacaÄŸÄ±ma kendimi vururum daha iyi" diyerek geri Ã§evirdi.

Rourke, sonunda kirada oturduÄŸu evinden de oldu. Bir yandan kendisi bu zor durumunda bile ayakta kalmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken diÄŸer yandan da meslektaÅŸlarÄ± ona ellerinden geldiÄŸince ona destek olmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Mickey Rourke iÃ§in seferber olanlardan biri de Dokuz BuÃ§uk Hafta adlÄ± filmde birlikte rol aldÄ±ÄŸÄ± Kim Basinger.

1986 yÄ±lÄ±nda Rourke ile bu Ã¼nlÃ¼ film iÃ§in kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§en 73 yaÅŸÄ±ndaki Basinger, Ã§aresiz bir ÅŸekilde oyuncuya maddi yardÄ±mda bulunmaya Ã§abalÄ±yor.





DOKUZ BUÃ‡UK HAFTA'DAKÄ° ROL ARKADAÅžI YARDIM ETMEYE Ã‡ALIÅžIYOR

Epey zamandÄ±r kamuoyu karÅŸÄ±sÄ±na Ã§ok fazla Ã§Ä±kmayan, sakin bir hayat yaÅŸayan Kim Basinger'a yakÄ±n bir kaynak "Kim, gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde yaÅŸamak istemeyen bir insan. Bu yÃ¼zden de konu hakkÄ±nda konuÅŸmak istemiyor. Ama Mickey'e ulaÅŸtÄ± ve ona yardÄ±m etmek istediÄŸini sÃ¶yledi" diye anlattÄ± durumu.

Fakat yine bu kaynaÄŸa bakÄ±lÄ±rsa Mickey Rourke o kadar gururlu ki bu tÃ¼r yardÄ±mlara hiÃ§ sÄ±cak bakmÄ±yor. Hatta durumun onun iÃ§in ne kadar kÃ¶tÃ¼ye gittiÄŸini kabullenmek bile istemiyor.

Kim Basinger iseÂ Rourke onun teklifini reddetse de Ä±srarla eski rol arkadaÅŸÄ±na yardÄ±m etmek iÃ§in Ã§Ä±rpÄ±nÄ±yor kelimenin tam anlamÄ±yla.

Hatta bunu kamuoyuna duyurmadan yapmak istiyor.

Kendisine yakÄ±n kaynaklarÄ±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Kim Basinger, Mickey Rourke "kendi ayaklarÄ±nÄ±n Ã¼zerinde duruncaya kadar kalabileceÄŸi bir yer teklif etti.

Ä°leri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re Kim Basinger, kamuoyuna Ã§ok fazla duyurmadan Mickey Rourke'a yardÄ±m teklif etti Ã§ok defalar. Ama Rourke, bunu kabul etmedi. YakÄ±nlarÄ±nÄ±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Rourke gururundan bu ÅŸekilde davranÄ±yor.





DURUMUNUN KÃ–TÃœ OLDUÄžUNU GÃ–RMEZDEN GELÄ°YOR

Hatta Hollywood'daki itibarini yeniden kazanabilmesi iÃ§in destek olmayÄ± da Ã¶nerdi." Ama yine de Rourke bÃ¼tÃ¼n bu tekliflere sÄ±cak bakmadÄ±.

SÃ¶ylenenlere gÃ¶re Kim Basinger Ä±srarla Mickey Rourke'a yardÄ±m etmek istiyor. Bunu engelleyen tek kiÅŸi de Rourke'un kendisi.

Bir kaynak "YardÄ±m tekliflerinin geri Ã§evrilmesi Kim'in sinirini bozuyor. Ama yine de bu iÅŸin peÅŸini bÄ±rakmayacak. Ã‡Ã¼nkÃ¼ eski rol arkadaÅŸÄ±nÄ±n bu durumdan kurtulup yeniden ayaklarÄ± Ã¼zerinde durmasÄ±nÄ± istiyor" diye anlattÄ± durumu.

Mickey Rourke ve Kim Basinger'Ä±n en parlak dÃ¶nemlerinde rol aldÄ±ÄŸÄ± Dokuz BuÃ§uk Hafta (Nine 1/2 Weeks) 1986'da Ã§ekildi. YÃ¶netmenliÄŸini Adrian Lyne'in Ã¼stlendiÄŸi film, dÃ¶neminin en Ã§ok izlenen ve iz bÄ±rakan yapÄ±mlarÄ±ndan biri olarak hatÄ±rlanÄ±yor.