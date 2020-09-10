Gurur Aydoğan’dan Sen Çal Kapımı dizisine dahil oldu - Oya Aydoğan’ın oğlu Gurur Aydoğan kimdir, kaç yaşında?

Gurur Aydoğan, 8 Kasım 1988 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Latif Demirbağ, annesi yeşilçam yıldızı Oya Aydoğan'dır. Yeditepe Üniversitesi Sanat Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yapım ekibiyle sektöre adım atan Gurur Aydoğan oyunculuk çalışmalarına Craft Oyunculuk Atölyesi’nde başladı. 2 yıllık eğitim süreci boyunca; İpek Bilgin, Bahar Kerimoğlu, Deniz Erdem, Çağ Çalışkur, Tuğrul Tülek, Can Kılcıoğlu’ndan temel oyunculuk, kamera önü oyunculuk ve ileri oyunculuk eğitimleri aldı. Eric Morris Methodu üzerine çalıştı. Eş zamanlı olarak 35 Buçuk Sanat Evi’nde de; Vahide Perçin, Altan Gördüm, Uğur Demirpehlivan, Ersin Umulu gibi isimlerden temel oyunculuk, kamera önü oyunculuk ve seslendirme eğitimi aldı.Oyunculuk kariyerine 2014 yılında Fox Tv’de yayınlanan yapımcılığını Avşar Film in yaptığı 'Not Defteri' adlı dizide başladı ve çeşitli yapımlarda konuk oyuncu olarak yer aldı.