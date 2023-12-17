Gürer Aykal: Yeteneğimi babam keşfetti

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Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Genel Müzik Direktörü daimi şefi ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şefi olan Aykal, müzik yeteneğini babasının keşfettiğini belirtti:

“Babam müzik öğretmeniydi. Bendeki müzik kabiliyetini babam fark etti. Biz Diyarbakır’dayken Şeref Çayıroğlu ve Halil Bedii Yönetken, müziğe yeteneği olan öğrencileri dinlerdi. Onlar benim kulaklarıma baktı. Beni, annem ve babamdan istediler. Ankara Devlet Konservatuvarı’na bu şekilde girdim.”

Sanatçı, İngiltere’de Royal Academy’nin şeflik bölümünü bitirdiğini de söyledi:

“Ben bu bölümü bitirince Krallık Akademisi Türk Büyükelçiliği’ne yazı gönderiyor, ‘16 yıldır bu diploma kimseye verilmedi şimdi bir Türk’e veriliyor, tebrikler’ diye. Ülkemizi iyi tanıttık.”