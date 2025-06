Guns N’ Roses İstanbul’u salladı! Ünlü isimler konsere akın etti

Haberin Devamı

Guns N’ Roses, 2006 ve 2012 yıllarında vokalistleri Axl Rose önderliğinde İstanbul’da iki konser vermişti.

Ancak önceki akşam 3 saat süren performansı benzersiz kılan detay; Slash, Duff McKagan, Izzy Stradlin, Dizzy Reed gibi isimlerle grubun orijinal kemik kadrosunun tekrar sahnede olmasıydı.

1985 yılında Los Angeles’ta kurulan grup, neredeyse tam kadro olarak Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nu dolduran 35 bini aşkın hayranına eksiksiz denebilecek bir set list ile dejavu yaşattı.

MATTIA AHMET’İ ANDILAR

Sahneye 20.58’de “Welcome To The Jungle” ile çıkan Guns N’ Roses, “Sweet Child O’ Mine”, “Don’t Cry”, “Nightrain”, “You Could Be Mine”, “Civil War”, “Patience” gibi hitlerini seslendirirken, “November Rain”de piyanonun başına Axl Rose geçti.

Haberin Devamı

Bob Dylan cover’ı “Knockin’ On Heaven’s Door” öncesinde Axl bu şarkıyı Mattia Ahmet Minguzzi için söyleyeceklerini belirtti ve şarkı esnasında dev ekranda 14 yaşında bıçaklanacak hayatını kaybeden Minguzzi’nin fotoğrafına yer verildi.

Son şarkı “Paradise City” ile saatler 23.57’yi gösterirken Guns N’ Roses seyirciyle vedalaşarak sahneden indi. Saha içindeki müzikseverler, konseri direkt olarak yeşil zemin üzerinden takip etti. Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda zeminin yenilenecek olması sebebiyle çimlerin üzerinde bir koruyucu yoktu.

Hakan’la Serenay’ın kimyası çok güzeldi





Konseri izlemeye gelenler arasında Birce Akalay ve Hakan Kurtaş da vardı. Sevgilisine övgüler yağdıran Akalay, “Hakan Bey’i çok seviyorum ve projelerini de beğenerek izliyorum. Birbirimizin yaptığı işlerle gurur duyuyoruz ve birbirimizi sonuna kadar destekliyoruz” dedi. Ünlü oyuncu, Kurtaş’ın Serenay Sarıkaya ile kamera karşısına geçtiği diziyle ilgili sorulara da şöyle yanıt verdi: “Kimyaları çok güzeldi. İzledikten sonra ‘Çok yakışıyorsunuz, iyi ki birlikte oynamışsınız’ dedim.”

Haberin Devamı

Çocuklarımı çekmeyin





Halit Ergenç, muhabirlerden çocuklarının fotoğraflarını çekmemelerini rica etti: “Çocuklarım 18 yaşında değil. Kabul edemem bu durumu.”

Yalnız geldi





Kıvanç Tatlıtuğ stadyuma tek başına girerken görüntülendi, eşi Başak Tatlıtuğ ise yaklaşık 1 saat sonra geldi.

Başak Dizer Tatlıtuğ konsere yakın arkadaşı Deniz Marşan’la geldi.

Hanımcılık yapıyorum





Alper Kul ve eşi Aylin Kontente objektife birlikte poz verdi. Kul, “Hanımımıza hanımcılık yapıyoruz” diyerek güldü. Kontente de “Evet, kendisi fazlasıyla hanımcıdır. Ben mutlu olursam, evdeki herkes mutlu olur diye düşünür ve her şeye tamam der”

diye konuştu.

Haberin Devamı

İnci Taneleri harika bir dizi





“İnci Taneleri”nin Nusret’i Rıza Kocaoğlu, diziyle ilgili sorulara “Yeni sezonda devam edeceğiz. Harika bir dizi ve çok güzel ilerliyor” yanıtını verdi. Oyuncu, “Organize İşler” dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ’la rol alacağı haberleri için de “Beraber olacağız galiba” dedi.

Teyzelerim dinlerdi





Belçim Bilgin, “Benim teyzelerim, halalarım gençken Guns N’ Roses dinlerdi, bana da aşıladılar” dedi.

El ele konsere





Elçin Sangu, konser alanına sevgilisi Yunus Özdiken ile el ele geldi.

Haberin Devamı

Kaan Tangöze konseri eşi Kıvılcım Ural ve çocuklarıyla izledi.

Selma Ergeç konseri eşi Can Öz ve kızı Yasmin’le izledi.Cihan Ayger - Merve Dizdar - Aslıhan Gürbüz

Ecem Özkaya