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Haber Giriş: 25.08.2020 - 23:35 | Son Güncelleme:

Günnur Adıgüzel kimdir? Oyuncu Günnur Adıgüzel gasp edildi

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Günnur Adıgüzel kimdir? Oyuncu Günnur Adıgüzel gasp edildi
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Oyuncu Günnur Adıgüzel Şişli’de kimliği belirsiz kişiler tarafından gasp edildi. 500 bin lirası çalınan Günnur Adıgüzel'in bankadan çıktıktan sonra darp edildiği öğrenildi. Kendi imkanları ile hastaneye giden oyuncu, yaşadığı şokun ardından polise ifade verdi. Genç oyuncu Arka Sokaklar, Lale Devri, Alev Alev gibi dizilerde rol aldı. Peki, Günnur Adıgüzel kimdir? İşte, oyuncu Günnur Adıgüzel'in hayatıyla ilgili merak edilenler.

Dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel İstanbul Şişli'de darp edilerek gaspa uğradı. Birçok dizide rol alan Günnur Adıgüzel'in 500 bin lirasını gasp eden şüpheliler hakkında polis çalışma başlattı. İşte, Günnur Adıgüzel'le ilgili ayrıntılar.

GÜNNUR ADIGÜZEL KİMDİR?

35 yaşında olan oyuncu Günnur Adıgüzel, Arka Sokaklar, Seddülbahir 32 Saat ,Galip Derviş(56), Lale Devri, Alev Alev, Alemin Kralı, Ustura Kemal gibi bir dönem yayınlanan dizi ve filmlerde rol aldı.

Oyuncu, Mavi Boncuk tiyatro gösterisinde yer aldı. Adıgüzel, voleybol, yüzme, bisiklet gibi alanlarla ilgileniyor.

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