Günnur Adıgüzel kimdir? Oyuncu Günnur Adıgüzel gasp edildi

Dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel İstanbul Şişli'de darp edilerek gaspa uğradı. Birçok dizide rol alan Günnur Adıgüzel'in 500 bin lirasını gasp eden şüpheliler hakkında polis çalışma başlattı. İşte, Günnur Adıgüzel'le ilgili ayrıntılar.

GÜNNUR ADIGÜZEL KİMDİR?

35 yaşında olan oyuncu Günnur Adıgüzel, Arka Sokaklar, Seddülbahir 32 Saat ,Galip Derviş(56), Lale Devri, Alev Alev, Alemin Kralı, Ustura Kemal gibi bir dönem yayınlanan dizi ve filmlerde rol aldı.

Oyuncu, Mavi Boncuk tiyatro gösterisinde yer aldı. Adıgüzel, voleybol, yüzme, bisiklet gibi alanlarla ilgileniyor.